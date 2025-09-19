El cooperativismo crece y se hace fuerte en Castilla y León

Castilla y León cuenta con unas 560 cooperativas agroalimentarias que engloban a más de 36.000 socios, generan más de 4.000 puestos de trabajo y facturan más de 4.000 millones de euros. Por ello, la consejera María González Corral quiso dar la bienvenida a Agrocantabria a una Comunidad Autónoma “donde el cooperativismo está presente con grandes números, con grandes realidades y con grandes personas por detrás”, ya que “cuatro de las diez mayores cooperativas que existen a nivel nacional, están en Castilla y León”.

En este sentido, María González Corral señaló que la Junta de Castilla y León “trabaja mano a mano” con las cooperativas mediante el plan de cooperativismo 2024-2027, que tiene un total de 44 medidas y un presupuesto de unos 23 millones para “ayudar a su mejor dimensionamiento y para que sigan creciendo”.

LAR-Agrocantabria

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se mostró convencida de que la llegada de Agrocantabria a la cooperativa LAR permitirá al proyecto “mantener su compromiso con la sociedad y con el desarrollo del medio rural” . “La Junta de Castilla y León estuvo con LAR en el pasado y a partir de ahora estará en vuestro presente y vuestro futuro junto con el Gobierno de Cantabria para que sigáis creciendo aquí, con vuestra apuesta por la transparencia, la honradez, el respeto al medio ambiente, la equidad al socio y la biodiversidad”, finalizó.

Por su parte, el presidente de Agrocantabria, José Ángel Pereda, afirmó que hoy se produce “la unión del cooperativismo en dos regiones que, juntas, marcan un nuevo comienzo” y confirmarán que “el cooperativismo es el camino a seguir para afrontar los retos del futuro y el despoblamiento de las zonas rurales”.

“La unión que hoy celebramos no solo es un cambio estructural, sino el camino que debe seguir el cooperativismo para construir organizaciones con el tamaño necesario para afrontar las necesidades del mercado y de los clientes, porque la falta del relevo generacional nos impulsa a abrir fronteras y buscar sinergia y esta alianza es la mejor respuesta para asegurar la continuidad y la fortaleza de nuestro modelo cooperativo”, afirmó.

Pereda se mostró convencido de que la decisión tomada para unirse a LAR fue “la correcta” y permitirá a Agrocantabria “fortalecer su estructura, ampliar sus servicios y participar en la actividad agrícola en la que hasta ahora no participaba”, así como “acompañar a los socios en su producción y comercialización para mantener en la provincia de León una estructura sólida, eficiente y cercana para los agricultores”.