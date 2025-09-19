Mañueco subraya el compromiso de la Junta con las universidades de Castilla y León al aumentar su financiación en más del 27%

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado, durante su intervención en el acto de apertura del Curso Académico de las Universidades de Castilla y León 2025-2026, celebrado en Salamanca, que la financiación universitaria ha aumentado un 27 % desde 2019, lo que supone 100 millones de euros anuales más, y que la Comunidad ha alcanzado el pódium nacional en cuanto a capacidad de atracción de estudiantes universitarios, cuyo número ha crecido hasta rondar los 100.000 alumnos.

Además, Fernández Mañueco ha recordado otros avances impulsados por el Ejecutivo autonómico desde 2019 en el ámbito universitario, como la reducción cercana al 40 % de las tasas de grado y de más del 50 % en los másteres habilitantes, entre otras medidas.

Por otro lado, la Junta ha reforzado el sistema de becas con un incremento del 20% en su presupuesto, mejorando los umbrales de renta y creando, además, nuevas becas de máster. Asimismo, se han potenciado las ayudas para acreditación de idiomas y las becas Erasmus+, que en la última convocatoria beneficiaron a casi 300 alumnos más que el curso anterior.

Estas medidas han favorecido la igualdad de oportunidades y han contribuido a que el curso pasado se alcanzaran casi 98.500 matriculados, un 4 % más, y que este año se ronde la cifra de 100.000, con un 8 % más de alumnos de nuevo ingreso en las universidades.

Un sistema universitario que, en Castilla y León, emplea ya a 16.000 personas, lo que supone un incremento del 14 % respecto a 2022.

Impulso a los campus y nuevas titulaciones

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los campus territoriales, con inversiones en la Residencia Universitaria de Ponferrada, la Escuela de Enfermería de la Diputación de Palencia, la Escuela de Ingenierías Agrarias y el Aulario del Campus de La Yutera en Palencia, así como en la futura Facultad de Enfermería de Segovia. Además, ha señalado que en los próximos años se seguirá impulsando la actividad en los campus de Zamora, Ávila y Béjar, entre otras actuaciones.

En cuanto a titulaciones, el próximo curso comenzarán los grados de Medicina en León y Burgos, y podrán ser una realidad los de Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca, con un apoyo de más de 21 millones de euros por parte de la Junta para su implantación. De hecho, este curso arranca con 391 grados, 317 másteres y 113 doctorados; y el Ejecutivo autonómico continúa apoyando a las Microcredenciales Universitarias.

Refuerzo de la investigación

Desde 2019, la Junta ha financiado casi 2.000 contrataciones de investigadores y en los próximos meses promoverá 280 más, en la que Fernández Mañueco ha calificado como la legislatura del talento. Entre las iniciativas puestas en marcha figuran el programa Andrés Laguna, en el que ya se han incorporado dos investigadores de trayectoria internacional, y el programa Andrés Laguna Junior, destinado a jóvenes investigadores con alto potencial.

Asimismo, se han recuperado las ayudas a grupos de investigación reconocidos y se han impulsado las Estructuras de Investigación de Excelencia, con una convocatoria de 6 millones de euros que se resolverá antes de final de año. También se han impulsado Planes Complementarios en Comunicación Cuántica, Materiales Avanzados y Energía e Hidrógeno Verde, junto a proyectos en economía de la lengua vinculados a la certificación del español y a la inteligencia artificial.

Del mismo modo, Castilla y León es la comunidad europea que más ha mejorado en innovación desde 2018, como ha reconocido la Comisión Europea este mismo verano, consolidando el papel de las universidades como motor de oportunidades, crecimiento y empleo en toda la Comunidad.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado igualmente la financiación de infraestructuras científico-técnicas singulares como el CENIEH, el Centro de Láseres Pulsados y SCAYLE, con un aumento del 22 %.

Universidades y empresas

Fernández Mañueco ha subrayado la importancia de la conexión entre universidades y empresas, a la vez que ha recordado que el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, dotado con 10 millones de euros, es ya una realidad y ha destacado, también, que el Portal de la Ciencia y la Tecnología es único en su configuración en España y facilita el acceso y la visibilidad a la investigación desarrollada en la Comunidad.

Gracias a estos esfuerzos, Castilla y León ha consolidado el quinto puesto en España en esfuerzo tecnológico, con un peso de las universidades casi cinco puntos superior a la media nacional, y se ha situado como una potencia en sectores como la ciberseguridad, el aeroespacial, la agroalimentación o la biomedicina.

Finalmente, el presidente ha destacado también el respaldo del Ejecutivo autonómico a las universidades privadas de Castilla y León, valorando su importante papel como generadoras de conocimiento, empleo y oportunidades.

“Apoyo decidido”

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, reclamó su “apoyo decidido” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para acelerar el ritmo de creación de titulaciones en en el seno de la institución académica salmantina, también en los campus de Ávila, Béjar, y Zamora, de forma que “se mantenga este crecimiento para dar respuesta a la demanda social de titulados”.

Así lo expresó durante su discurso, en un abarrotado Paraninfo de las Escuelas Mayores, que este viernes acogió el solemne acto de apertura del curso 2025-26 de las universidades de Castilla y León, con la presencia, además del mandatario académico, del presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la consejera de Educación, Rocío Lucas; el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de la Vega; el procurador del Común, Tomás Quintana; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero; y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, entre otros.

La consejera Rocío Lucas, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; durante la inauguración Susana Martín Ical

Según subrayó Corchado, la guía de esta apuesta por “la modernización institucional, la sostenibilidad, la proyección internacional y la innovación docente e investigadora” pasa por el desarrollo del Plan Estratégico ‘Usal30’, un documento que, a juicio de Corchado, “garantiza que el estudio salmantino “no solo mantenga su prestigio histórico, sino que se proyecte a la vanguardia del pensamiento internacional en el siglo XXI, tal como lo hizo la Escuela de Salamanca hace quinientos años, cuya conmemoración, en 2026 será, un momento clave para reafirmar nuestro compromiso con el humanismo y el diálogo global”.

Para el rector, esta conmemoración debe servir para hacer frente a los desafíos de la sociedad actual en temas como la desigualdad, la emergencia climática, la inteligencia artificial y los derechos humanos en riesgo.“Invito a toda la comunidad universitaria a hacer del curso 2025-2026 un ensayo general de esa celebración: un año de pensamiento crítico, de compromiso ético, de valentía académica. Como entonces, sigamos demostrando que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro”, refirió.

Ante el presidente de la Junta de Castilla y León y siete rectores de las universidades públicas y privadas de la Comunidad autónoma, Corchado defendió el potencial de las universidades de Castilla y León para seguir atrayendo talento, a pesar de tendencias demográficas a la baja y de la competencia creciente. “Esta ceremonia representa el latido vivo de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Castilla y León: una comunidad que piensa, crea, investiga, se transforma y transforma el mundo. Solo sumando fuerzas podremos crecer y avanzar para tener el mejor sistema universitario del país”, subrayó.

En un abarrotado Paraninfo, con la presencia de unos 150 doctores revestidos, estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de administración y servicios, el rector resaltó algunas de las cifras que “confirman el crecimiento y la solidez de la política de su equipo de Gobierno y convierten a la institución en un referente de atracción de talento académico dentro y fuera de las fronteras”.

Así, el curso 2025-26 comenzará con alrededor de 30.000 alumnos, de los cuales más de 22.600 son de grado, lo que representa un crecimiento del tres por ciento respecto al curso anterior. De ellos, cerca de 5.800 son de nuevo ingreso, un 13 por ciento más que el año pasado por estas fechas y se eleva a un 37 por ciento respecto a hace cinco años. También hay cifras positivas en los másteres oficiales, con cerca de 2.200 matriculados, y de doctorado, que apuntan a una tendencia ascendente, próxima a los 3.800 estudiantes. A estos se suman los aproximadamente 2.800 matriculados en los títulos propios, lo que supone un incremento del 32 por ciento respecto al curso anterior.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; conversa con el rector, Juan Manuel Corchado; y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán Susana Martín Ical

Completan estas estadísticas, los más 6.000 estudiantes internacionales, lo que representa más del 20 por ciento del total del alumnado. En másteres, esta cifra se eleva al 32,5 pro ciento; en doctorado, supera el 52 por ciento; y en títulos propios, roza el 70 por ciento. “Estos datos nos sitúan como una de las universidades más internacionales del país”, concluyó el rector.

Matriculación e infraestructuras

Durante su intervención expresó su satisfacción por el éxito de matriculación logrado en los campus de Ávila y Zamora, así como el revulsivo que ha sido para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar la implantación del nuevo Grado de Mecatrónica y Robótica. Además anunció que su equipo está trabajando para que el nuevo Grado en Veterinaria, con un “enfoque integrador ‘One Health’”, se ponga en marcha en el curso 2026-27, junto al inicio de las obras de la Clínica y de la propia Facultad.

Las nuevas infraestructuras marcarán también algunas de las claves del nuevo curso académico, que será testigo “de una extraordinaria transformación, materializando proyectos largamente anhelados y sentando las bases para futuras expansiones”. Entre los proyectos destacados resaltó la inauguración de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, “pieza central del campus agroambiental”, junto a la incubadora de empresas biotecnológicas del Ayuntamiento, el Centro de Transferencia de la Diputación y la nueva sede del Irnasa del CSIC.

Asimismo, el próximo año comenzarán las obras del nuevo campus en el distrito tecnológico de Salamanca, el edificio M4 del Parque Científico, el nuevo aulario para la Facultad de Geografía e Historia y la reforma de la Biblioteca Santa María de los Ángeles.

Las letras de la malaria

La lección inaugural de este curso estuvo dictada por Antonio Muro Álvarez, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca, con el título ‘Las letras de la malaria’. Durante su presentación, Muro consideró la malaria como “una de las enfermedades más devastadoras de la historia de la humanidad”. A su juicio, en la actualidad, la malaria persiste como “un grave problema de salud mundial, con millones de personas en riesgo” y recomendó la combinación de prevención, diagnóstico precoz, investigación científica y cooperación internacional, “claves para avanzar hacia su erradicación definitiva”.

A lo largo de los siglos, la malaria afectó a personajes históricos como Alejandro Magno y Carlos V, y sigue siendo hoy una amenaza global. Entre 2000 y 2023 se registraron más de 2.200 millones de casos y 12,7 millones de muertes, principalmente en África, donde la mayoría de víctimas son niños menores de cinco años. En cuanto a tratamientos, Muro explicó que se han usado remedios históricos como la quinina y más recientemente la artemisinina, descubierta por la científica china Youyou Tu, quien recibió el Nobel en 2015. Hoy el fármaco profiláctico más utilizado es el ‘malarone’, aunque la resistencia del parásito a medicamentos “sigue siendo un desafío”. Respecto a vacunas, la OMS aprobó en 2021 la ‘Mosquirix’, aunque “su eficacia es limitada y decrece con el tiempo”.

Entre las personalidades que asistieron a la ceremonia se encontraban el presidente del Consejo Social de la Usal, Ignacio Sánchez Galán; los rectores y rectoras de las universidades de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; León, Nuria González Álvarez; Burgos, José Miguel García Pérez; Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero; IE University, Salvador Carmona Moreno; Europea Miguel de Cervantes, David García López; e Internacional Isabel I de Castilla, Alberto Gómez Barahona. La sesión concluyó con la interpretación del ‘Gaudeamus Igitur’ a cargo del coro universitario.