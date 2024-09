Corchado atribuye a “intereses de naturaleza política y venganzas personales” la “persecución sin precedentes” a la que se ve sometido

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, atribuyó este jueves a “intereses de naturaleza política” y “venganzas personales” la “persecución sin precedentes” a la que se ve sometido, según manifestó hoy en una comparecencia de urgencia convocada en las Escuelas Mayores durante la víspera del acto de apertura del curso académico.

Corchado aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, que el informe que según él encargó el Comité Español de Ética de la Investigación, utiliza “datos sesgados” para desacreditarle. Preguntado por su posible dimisión, negó tajantemente que se fuera a producir por un asunto que considera “zanjado”. Además, denunció varios delitos que, según desveló, están en investigación, entre los que figura el daño a su honor y propia imagen, pero también amenazas y suplantación de identidad.

El rector afirmó comparecer para defender su honor, el prestigio de la institución y de la comunidad universitaria, con los que mostró un “compromiso total”. “La Universidad de es una entidad que trasciende a las personas que la conforman y su prestigio debe estar siempre por encima de cualquiera de su individuos”.

Corchado habló de “acoso continuado y sistemático” y de la conculcación de sus derechos “como profesor y persona”, además de “manipulaciones de la información que distorsionan la verdad y se utilizan con fines espurios, intereses políticos, venganzas personales y ambiciones desmedidas”, todo desde que presentara su candidatura al Rectorado y, a los artífices, “poco les importa la ciencia ni el daño a mi persona y la Usal”.

“A esta campaña se le suma una táctica de presión en medios y redes sociales que llega a editoriales y asociaciones científicas con el único objetivo de subvertir el resultado democrático que obtuve en las urnas Tiene como último objetivo forzar mi dimisión”, denunció. Un situación, conocida por parte de la comunidad, pero que desconoce el resto de la sociedad, lo que “permite que el relato se manipule creando una corriente de opinión injusta y vulnerando el principio de autonomía universitaria”.

“Tras el informe del Consejo de Gobierno, he decidido defenderme. No puedo quedarme en silencio ante esta muestra clara de arbitrariedad. He optado por rebatir en un documento todos y cada uno de los ataques lanzados en mi contra, especialmente el último, de la Universidad de Granada”, afirmó. Respecto a esto, quiero destacó e se realizó sobre bases de “datos imprecisos”, lo que “invalida las acusaciones sobre que yo edifiqué mi reputación académica con malas practicas”.

En las últimas semanas, denunció, antes de que el informe se haya hecho público fue enviado a varias editoriales internacionales. “No han tenido bastante con tratar de desprestigiarme en mi país que han ido a otros lugares a intentar echar por tierra mi trabajo de años. Antes de ser rector ya contaba con una larga y exitosa carrera investigadora”, zanjó.

Según Corchado, las actuaciones sobre las citas “son solo una excusa para meter presión”, ya que esa supuesta mala praxis no le ha proporcionado “ninguna ventaja” en su carrera. “Llama la atención cómo una cosa tan nimia ha trascendido tanto”, comentó, recordando que el CEEI “es un órgano meramente consultivo sin competencias inspectoras, pero algunas de sus actuaciones podrían haber vulnerado algunos códigos”, concluyó.