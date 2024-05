El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado, cerró en la tarde de este lunes, acompañado de su equipo, la campaña electoral para los comicios al Rectorado de la Universidad de Salamanca, como candidato único, con un acto en el que animó a la comunidad universitaria a participar en un proyecto “integrador” con el que alcanzar “las mayores cotas de excelencia”.

“Estoy muy contento. Hoy hemos acabado con las últimas presentaciones. He visto a la gente muy ilusionada, creo que el proyecto gusta, lo hemos consensuado con mucha gente y estamos aquí para darle el último empujón a todo esto”, comentó en declaraciones recogidas por Ical en el Colegio Arzobispo Fonseca antes del inicio del acto de cierre de campaña que cogió la Sala de Pinturas.

Se trata del mismo lugar donde hace aproximadamente un mes Corchado presentó su candidatura con “gran ilusión”, la misma con la que pidió hoy a los asistentes su participación en las elecciones de mañana. “Espero que la gente se anime a votar y que tengamos mucho apoyo, por supuesto. De todas formas, como lo importante es el día después, en este caso, sobre todo, lo que queremos es que, después, la gente se vuelque con nosotros, con este proyecto, y lo pongamos en marcha cuanto antes”, refirió.

A preguntas de los periodistas, el candidato reconoció que no le preocupa el voto en blanco, durante una elección en la que es candidato único. “Sinceramente, estoy convencido de que vamos a tener una muy buena jornada de votación. La gente tiene que ser libre para votar lo que quiera. Yo creo que la gente que nos apoya va a estar ahí aportando su voto y entiendo que otros compañeros que están optando por esta opción pues también lo hagan, no es un problema para mí”. Explicó.

Preguntado por si la campaña le ha parecido limpia, tras la aparición de algunas informaciones controvertidas en medios nacional, Corchado no quiso entrar a valorarlo. “Bueno, ha sido la campaña yo quería hacer porque he llegado a la gente, y me he centrado simplemente en mis ideas, en nuestras propuestas, en el consenso. Llegar a todo el mundo desde ese punto de vista es lo que me queda, estoy muy contento la verdad con la campaña. Todas las campañas tienen sus complicaciones, unas por unas cosas, otras por otras, y hay que quedarse con lo positivo de todo”, matizó.

Ya en el acto de la Sala de Pinturas, Corchado se refirió a la comunidad universitaria de la que, desde mañana, será rector. "Sois y seréis el equipo de personas que impulsarán esta universidad a otro nivel, al lugar en el que queremos estar, donde podamos seguir trabajando con más medios, estudiando con los mejores recursos y disfrutando de la mejor universidad y los mejores campus”, proclamó el candidato a rector. “Siempre he tenido la ilusión y la convicción de que mi deber era impulsar nuestra Universidad y hacerla aún más líder”, añadió.

A continuación, Corchado recordó su larga trayectoria en la Universidad de Salamanca. “Aquí he sido estudiante, he sido docente e investigador y, por mi afán de transferir conocimiento a la sociedad, decidí poner en marcha un grupo de investigación interdisciplinar con el que rodearme de los mejores y seguir aprendiendo de ellos”, comentó, recordando que, además, fue decano de la Facultad de Ciencias y vicerrector de Investigación y Transferencia, y es que, como reconoció en el cierre de campaña, la gestión universitaria le “encanta”. “Yo diría que es como un virus del que no me puedo desprender”, bromeó.

“Ahora toca dedicarme a trabajar con este nuevo equipo, que sois todos y cada uno de los miembros de la Universidad, para impulsar un proyecto que asienta sus valores en el progreso, el consenso, la igualdad, la agilidad, la innovación, la sostenibilidad, la inclusión, la conciliación y el bienestar para alcanzar mayores grados de excelencia en el ámbito de la docencia, la investigación, la transferencia, la cultura, el deporte y la divulgación científica”, afirmó Corchado, insistiendo para finalizar en su apuesta por el consenso.

Elecciones

Un total de 32.995 universitarios elegirán mañana al rector de la Universidad de Salamanca en unas elecciones a las que concurre como único candidato, el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia, Juan Manuel Corchado.

El rector será elegido mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. Al concurrir un solo candidato se celebrará una única vuelta. La Junta Electoral de la Universidad será el órgano encargado de aplicar los coeficientes de ponderación a los votos válidamente emitidos, de acuerdo con el criterio establecido en los Estatutos.

Respecto a los lugares de votación, los estudiantes de grado podrán depositar su voto en las urnas ubicadas en sus respectivos centros universitarios, mientras que para el personal docente e investigador, personal técnico, de gestión y de administración y servicios , estudiantes de máster y doctorado y demás sectores el colegio electoral será en las Escuelas Menores.

Según informó hoy la Usal, está previsto que el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y único candidato, Juan Manuel Corchado, vote en la sala de exposiciones del Patio de Escuelas Menores en torno a las 12.15 horas.

Respecto a los resultados, la previsión es que, sobre las 19.30 horas, el presidente de la Junta Electoral, Javier Melgosa, dé a conocer el resultado de las elecciones y posteriormente, sobre las 20.00 horas, el nuevo rector ofrezca sus primeras impresiones tras la jornada electoral, ambas intervenciones en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno.

Equipo de Gobierno

El equipo de Gobierno con el que el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado, se presenta a los comicios está formado por los profesores Bertha María Gutiérrez Rodilla, catedrática de universidad del Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnóstico, que es la persona propuesta para el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Calidad; Rosario Arévalo Arévalo, catedrática del Departamento de Biología Celular y Patológica, para el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado; Matilde Olarte Martínez, catedrática de universidad del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, para el nuevo Vicerrectorado de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y el Desarrollo de los Campus.

Además, figuran Marta Gutiérrez Sastre, profesora permanente laboral del Departamento de Sociología y Comunicación, para el Vicerrectorado de Estudiantes, que también sumará Inclusión, Igualdad y Compromiso Social; José Miguel Mateos Roco, profesor titular de universidad del Departamento de Física Aplicada, para el Vicerrectorado de Investigación; Raúl Sánchez Prieto, profesor titular de universidad del Departamento de Filología Moderna, para el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.

La terna se completa con Javier González Benito, catedrático de universidad del Departamento de Administración y Economía de la Empresa, para el Vicerrectorado de Economía; y Federico Bueno de Mata, catedrático de universidad del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, para el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento. Completa el equipo, Alfredo Ávila de la Torre, catedrático de universidad de Derecho Privado, que asumirá la Secretaría General.