Cruz Roja León atiende a 235 personas sin hogar en lo que va de año

Cruz Roja León recuerda, con motivo de la celebración del Día Europeo de las Personas sin Hogar, que en lo que va de año ha prestado atención a 235 personas, con perfiles muy heterogéneos, en una situación de sinhogarismo, que no implica solamente que no tengan alojamiento, sino que pueden pernoctar en un alojamiento temporal en instituciones o albergues, una vivienda insegura o inadecuada, no apta para su habitabilidad.

La entidad trabaja en tres líneas de intervención para lograr la autonomía de los afectados a través del proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar. Estos ejes de actuación son la atención psicosocial diurna, el centro de higiene y la Unidad Móvil de Emergencia Social, UES, que fomenta la autonomía e independencia de la persona.

La línea de intervención central es la atención psicosocial diurna que se desarrolla en la oficina provincial de Cruz Roja en León, donde se informa, asesora, apoya, orienta y se realizan acompañamientos sociales. Estas actividades se completan con acciones o talleres para la mejora de las competencias, con el objetivo de conseguir su inclusión y la movilización, si fuese necesario, a centros sanitarios o recursos sociales.

El segundo eje es el Centro de Higiene, ubicado en las instalaciones de Cruz Roja en León en Alcalde Miguel Castaño, donde se ofrece un servicio de ducha y lavandería bajo cita previa y se proporcionan productos de higiene y aseo personal. Este servicio ha sido utilizado por 69 personas este año.

En último lugar, la Unidad móvil de Emergencia Social, UES, atiende a la población sin techo. El equipo se desplaza por diferentes puntos de la ciudad de León para prestar una atención directa y cercana. Con financiación de la Junta, se proporciona bebida caliente y algo para comer y se reducen los daños que provoca la pernocta, con material de abrigo. Los voluntarios atienden en cada salida a una media de diez a doce personas; 95 en lo que va de año.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la pérdida del empleo (26,8 por ciento) el desahucio de una vivienda (16,1 por ciento), la falta de recursos económicos (14 por ciento) o la ruptura de una relación de pareja (14 por ciento) son las causas principales que llevan al sinhogarismo.