Cuca Gamarra asegura que “el cambio solo pasa por el PP” y pide “una mayoría suficiente para gobernar en Ávila”

La secretaria general del Partido Popular y portavoz del grupo en el Congreso, Cuca Gamarra, respaldó hoy con su presencia la candidatura de Alicia García a la Alcaldía de Ávila y pidió “una mayoría suficiente, sólida y fuerte para gobernar” en la ciudad, como “primer paso”, para llegar a la Moncloa, poder dar “el apoyo que Ávila necesita en conexiones, infraestructuras y dotaciones” y “terminar con el ‘sanchismo’”. Gamarra llamó a votar con “convicción y fuerza” y a la “reflexión” de los abulenses, a quienes les dijo que “si quieren que gane el PP, la única papeleta es la del PP” porque “el cambio pasa única y exclusivamente por el PP”, subrayó.

En su intervención en el Palacio Los Serrano, la secretaria general del PP aludió a la polémica de la recta final de la campaña nacional al afirmar que “nosotros no compramos votos, creemos en la democracia y las reglas del juego” y “pedimos el voto en defensa de la democracia”. “España se levanta y vive de escándalo en escándalo”, dijo Gamarra, quien afeó a Pedro Sánchez que “no ha dicho absolutamente nada” y le pidió “explicaciones y responsabilidades” por las investigaciones sobre la compra de votos en Melilla y Almería.

También, resaltó las cualidades de Alicia García, su candidatura y la campaña de “cercanía” realizada para llegar a la Alcaldía de Ávila y se dirigió al electorado abulense para agradecer el voto a los que siempre han votado al PP, a “los decepcionados del ‘sanchismo’, para aparcar la mentira, el incumplimiento y el todo vale, a los indecisos, porque no les vamos a fallar, y a los quieren que su voto sea decisivo”, dijo.

A los que tengan tentaciones de no votar el domingo “les pido que no lo hagan, que el lunes lo van a lamentar y que merece la pena votar al PP”, aseguró, para insistir en que “los que queremos terminar con el ‘sanchismo’ tenemos que votar al PP, el único proyecto que garantiza que el día de la investidura votarán PP y que nadie les engaña”, dijo en referencia a los posibles pactos electorales. “Hay partidos que dicen que luego apoyarán al PP pero, ¿y si no lo hacen?”, se preguntó.

Cuca Gamarra cerró un acto en el que también intervinieron el presidente del PP de Ávila, Carlos García, que pidió confianza para el PP, “un partido que no les va a defraudar”, dijo, y Alicia García, quien llamó a “la movilización” y a “unir el voto para el PP” porque “cualquier voto que no sea PP favorecerá a Pedro Sánchez y a Podemos”, remarcó.