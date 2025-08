Cancelación de ruido de hasta 45 dB y audio Hi-Res en estos auriculares Nothing que tienen un diseño muy llamativo

Tienes una nueva oportunidad para conseguir los Nothing Ear (a) por algo menos del precio recomendado, así que, si estabas esperando una nueva oferta apara hacerte con estos auriculares inalámbricos, ha llegado la hora. Dichos auriculares cuentan con más de 6.800 valoraciones en Amazon, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Además, se vendieron más de 500 unidades el mes pasado.

Desde el mismo momento de su lanzamiento estos auriculares se posicionaron como una opción muy atractiva. Con un precio recomendado 99 euros, están a la altura de otros auriculares más caros. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas se pueden conseguir por 69 euros en Amazon y MediaMarkt. Por cierto, están disponibles en tres colores: negro, blanco y amarillo. Cabe mencionar que no es el mínimo histórico, pero casi.

Hazte con los Nothing Ear (a) por 30 euros menos del precio recomendado

Al estar hablando de unos auriculares es muy importante la calidad de audio, y aquí los Nothing Ear (a) no decepcionan. Incorporan un diafragma de 11 milímetros que ofrece un audio muy nítido y graves profundos. Esto último se ha visto mejorado con un algoritmo que mejora las frecuencias bajas en tiempo real. A esto hay que añadir que tienen la certificación de audio de alta resolución, lo que significa que permiten reproducir a una tasa de hasta 990 kbps y con frecuencias de hasta 24 bit/96 kHz.

Nothing también ha hecho un buen trabajo con la cancelación de ruido activa, que es de hasta 45 dB. Y para que durante las llamadas de escuchen perfectamente, sin ruido de fondo, cuentan con la tecnología Crear Voice, que aísla tu voz de cualquier ruido. Otro aspecto a destacar es la autonomía de hasta 9,5 horas de reproducción con una carga completa. Para finalizar, la integración con ChatGPT es algo que más de un usuario agradecerá. No obstante, solo funciona con el Nothing Phone (2). Próximamente estará disponible para el Nothing Phone (1) y (2a). Esta funcionalidad llegará mediante una actualización.

En definitiva, más allá de su diseño, estos auriculares destacan por su calidad de audio, cancelación de ruido, integración con ChatGPT y precio competitivo. Después de todo lo que acabos de comentar, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar los Nothing Ear (a).

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.