El PP denuncia el abandono del Gobierno en materia eléctrica: "Nos jugamos 15.000 millones y miles de empleos"

El PP denuncia el abandono del Gobierno en materia eléctrica y exige inversiones urgentes para Castilla y León. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado saca adelante en el Pleno de la Cámara, con el voto en contra del PSOE, una moción para para garantizar el suministro eléctrico a las industrias y empresas en las nueve provincias de Castilla y León.

En la moción, defendida por la senadora por Burgos, María José Ortega, y el senador por Soria, Javier Jiménez, los populares advierten de que la falta de infraestructuras eléctricas no puede ser el motivo que impida a la comunidad seguir siendo una de las más punteras de España.

Ortega denunciaba la “nefasta gestión” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras eléctricas y exigía una inversión inmediata que permita aprovechar la energía renovable que se genera en Castilla y León y trasladarla al sector industrial.

Asimismo, recordaba que el Ejecutivo “llega tarde y mal” en la planificación de la red eléctrica. “El Gobierno aprobó con un año de retraso el plan 2021-2026, prometiendo 8.203 millones de euros en inversiones que nunca llegaron”, advertía, mientras apunta que la región sigue esperando un lustro después "decenas y decenas" de infraestructuras eléctricas que no llegan ni a las comunidades autónomas ni al territorio español.

La senadora señalaba que la falta de capacidad de la red obligó en 2023 a paralizar el 35 por ciento de las solicitudes de acceso, “sin que el Gobierno haya adoptado ni una sola medida”. “De aquellos polvos, estos lodos”, afirmaba, al tiempo que añadía que esta situación “está frenando el desarrollo industrial del país” y encareciendo la factura eléctrica de familias, autónomos y empresas.

María José Ortega criticaba que el Ejecutivo “presuma ahora de incrementar las inversiones un 65 por ciento "cuando “no ha sido capaz de ejecutar las previstas”. “En lo único que han invertido -continuaba- es en reindustrializar a otros países y en crear un modelo eléctrico incompetente, incoherente e inestable”.

La parlamentaria popular apuntaba también que esta falta de inversión en infraestructuras eléctricas está poniendo en riesgo más de 50 proyectos industriales en Castilla y León, con una inversión total de 15.000 millones de euros. "Es una estafa, señores socialistas, una estafa de terribles consecuencias para la riqueza y el empleo de nuestra tierra”, afirmaba, contundente.

"Sánchez se ría de los pueblos de Castilla y León al impedir su desarrollo industrial", señalaba, por su parte, el senador del PP por Soria, Javier Jiménez, quien advertía de que el Gobierno les ha vendido un borrador, "cuando Castilla y León necesita realidades, no promesas vacías”.

El senador soriano censura la indecencia del PSOE: “Se preocupan más por sus causas judiciales que por los problemas de la gente y Sánchez está anteponiendo sus intereses partidistas a los de nuestra tierra", decía. “Hablan de transparencia, pero ni han dado explicaciones sobre el apagón ni publicaron los mapas de capacidad eléctrica”, se dirige a los socialistas, tras lo que pregunta: “¿Dónde están las inversiones?”. se preguntaba el senador, quien advertía de que "nos jugamos 15.000 millones y miles de empleos, aquí y ahora”.

Por todo ello, Ortega exigía a Sánchez “soluciones inmediatas”, que atiendan “sin demora” las peticiones de las empresas para reforzar la red de transporte eléctrico, así como cambios normativos que favorezcan el autoconsumo y nuevos concursos de acceso a la red.