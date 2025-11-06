El PP de Zamora arremete contra el ministro Torres: "Insulta a los zamoranos y se burla de su inteligencia"

El Partido Popular de Zamora arremete contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por decir ayer durante una visita a la capital zamorana que el Gobierno "no va a dejar a nadie atrás”, en referencia a la gestión del Ministerio de Transportes.

“Es una burla y un insulto a la inteligencia de los zamoranos”, señalan los populares, quienes denuncian que Sánchez está castigando a los zamoranos con la eliminación de servicios básicos, el abandono de las infraestructuras y la marginación sistemática del transporte público.

El Gobierno suprimió el pasado 9 de junio dos paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, dejando sin servicio a centenares de vecinos de Sanabria y La Carballeda que utilizan a diario el tren para acudir a su trabajo: sanitarios, docentes, empleados de banca y otros profesionales que dependen de estas conexiones.

“Eso no es luchar contra la despoblación ni defender la España Vaciada, sino más bien es dar la espalda a un territorio que lleva años reclamando igualdad de oportunidades”, insisten en el PP, donde alertan de que el nuevo Mapa Nacional de Transporte por Carretera aprobado por el Gobierno supone un "nuevo golpe para el medio rural zamorano", ya que suprime múltiples paradas y servicios de autobús en pueblos de la provincia, dejando sin conexión a cientos de vecinos que dependen del transporte público para acudir a centros sanitarios, a realizar gestiones o mantener un mínimo nivel de movilidad.

Asimismo, se quejan que mientras hablan de cohesión territorial, siguen recortando servicios esenciales "que son la única alternativa de transporte para nuestros mayores y para quienes no disponen de vehículo propio”.

El PP apunta también que el Ejecutivo socialista tampoco ha recuperado el Tren Madrugador entre Zamora y Madrid, suprimido durante la pandemia, “una conexión esencial para muchos zamoranos que trabajan en la capital de España y que desean seguir viviendo en su tierra”.

“Hablan de movilidad sostenible mientras obligan a cientos de personas a coger el coche cada día por falta de alternativas ferroviarias. Es puro cinismo”, subrayan.

El Partido Popular de Zamora denuncia igualmente el lamentable estado de conservación de las autovías A-52 (Rías Baixas) y A-6 hacia A Coruña, así como las interminables obras de mejora de la N-631 entre Montamarta y Mombuey, que siguen sin concluir pese a las promesas reiteradas del Ministerio.

Y critican la paralización del proyecto de desdoblamiento de la N-122 en autovía desde Zamora hasta la frontera con Portugal, “una infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia y para la conexión con el país vecino, de la que el Gobierno solo ha licitado un kilómetro de los 72 totales desde 2018”.

Los populares recuerdan también que el Gobierno ha hecho "oídos sordos" a las cuatro concentraciones ciudadanas celebradas por los zamoranos para exigir la recuperación de las paradas suprimidas del AVE: dos en la estación de Otero de Sanabria, una en la estación de Zamora y otra frente a la sede de Renfe en Madrid.

“Ni las protestas ni las peticiones de los vecinos han servido para que el Gobierno rectifique una decisión tomada para satisfacer el capricho del alcalde de Vigo, a costa de dejar incomunicada a una de las zonas más despobladas de España”, lamentan desde el Partido Popular de Zamora.

Frente a este abandono, los populares ponen como ejemplo la gestión de la Junta y su compromiso con la movilidad en el medio rural, poniendo en marcha el servicio Buscyl, que permite a los zamoranos viajar gratuitamente en autobús por toda la comunidad, conectando los pueblos y facilitando a los ciudadanos "vivan donde vivan" el acceso a servicios básicos, empleo y educación.

"Los zamoranos han perdido ya la paciencia y la calma ante un Gobierno que los ningunea y desprecia día tras día, ignorando las necesidades reales de la provincia y castigando injustamente a un territorio que solo pide equidad, respeto y oportunidades", denuncian.

Finalmente, afean a los socialistas de la provincia de Zamora su "complicidad" con el Gobierno. "Mienten y engañan a los zamoranos y son también responsables de este abandono”, concluyen.