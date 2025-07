‘El Día de Valladolid’, Premio Tiflos de Periodismo Social de la ONCE 2024

‘El Día de Valladolid’ ha sido galardonado con el Premio Tiflos de Periodismo de la ONCE 2024, en la categoría de Prensa, por el reportaje ‘Solos en un mundo a oscuras’, de Óscar Fraile González.

En la XXVII edición de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2024 también han sido galardonados ‘El Periódico de España’ epe.es, ‘El País Podcast’ y Aragón TV, en las categorías de Periodismo Digital, Radio y Televisión, respectivamente.

En Prensa el premio es para ‘Solos en un mundo a oscuras’, de Óscar Fraile González, publicado en ‘El Día de Valladolid’, un trabajo que narra cómo varias personas con distintas discapacidades y que viven solas se enfrentan, desde la España vaciada, a retos que son meros trámites para los demás.

El jurado destaca que ‘Solos en un mundo a oscuras’ “refleja una realidad en la que no caes en un principio, que es la de vivir en una España vaciada y teniendo discapacidad. El titular muy sugerente, y el texto está muy bien escrito y te hace empatizar tanto con los protagonistas que las historias se te hacen cortas”.

En esta edición, el fallo de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE se ha realizado durante un encuentro en el Servicio Bibliográfico de la ONCE, cuyas instalaciones han recorrido los jurados con explicaciones de David Embid, responsable del Departamento de Adaptación y Producción, y en el que han podido conocer cómo es la producción de libros en braille que realiza la ONCE, desde los libros de texto en este sistema de lecto escritura, a los cuentos en tinta, braille y relieve para los más pequeños, pasando por mapas en relieve o figuras de monumentos y cuadros en 3D y relieve.

Los miembros del jurado de los Premios Tiflos de Periodismo de la ONCE 2024 han sido, en la categoría de Prensa, Lourdes Pérez Rebollar (Colpisa); Laura Ramírez (Europa Press); Mari Luz Alonso (Servimedia); e Ignacio Pacho (EFE).

Los Premios Tiflos de Periodismo Social de la ONCE valoran el enfoque de periodismo social aplicado a toda la actualidad y los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad en cualquier realidad cotidiana. Los premiados reciben un premio de 9.000 euros por categoría. Serán entregados en un evento que tendrá lugar en el otoño.