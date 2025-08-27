La Diputación de Salamanca pide al Gobierno incluir el incendio de Cipérez en la declaración de zona catastrófica

La Diputación de Salamanca reclamó al Ministerio del Interior que el incendio de Cipérez sea incluido en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, al quedar fuera de la resolución aprobada por el Gobierno de España.

El presidente de la institución provincial salmantina, Javier Iglesias, remitió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita explicaciones sobre la exclusión de este fuego, considerado el más grave registrado en la historia de Salamanca. El incendio se originó en Cipérez y se extendió a otros siete municipios colindantes de Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, Espadaña, Puertas, Tremedal de Tormes y Peralejos de Arriba, arrasando más de 10.500 hectáreas.

En su escrito, Iglesias confió en que la decisión se deba a un “error administrativo o técnico” que pueda ser subsanado de inmediato, y pidió que se revisen los criterios aplicados para que los vecinos y profesionales afectados puedan acceder a las ayudas estatales.

“El incendio de Cipérez es una tragedia para toda la provincia de Salamanca, y las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas”, subrayó el presidente de la Diputación.