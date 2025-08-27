Valladolid, galardonada con el sello ‘Más Bici 2025’

La ciudad de Valladolid ha sido galardonada con el sello ‘Más Bici 2025’, poniendo así en valor a la misma como una de las localidades comprometidas con una estrategia proactiva de fomento del uso de la bicicleta.

Un jurado formado por Unipublic, las asociaciones españolas ConBici (Coordinadora Española en Defensa de la Bicicleta), RedBici (Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta) y la consultora internacional Copenhagenize se reunió a finales de julio para evaluar y analizar las acciones desarroladas por el Ayuntamiento de Valladolid para la promoción de la bicicleta en cinco ejes: Gobernanza, Infraestructura, Servicios y Educación, Deporte y Turismo. Después de este análisis, que se detallará durante La Vuelta, se decidió galardonar a la capital del Pisuerga.

Con la creación de este sello, puesto en marcha con la colaboración de expertos de la movilidad ciclista para recompensar los esfuerzos y el compromiso de las autoridades locales, se continúan dando pasos adelante dentro del nuevo programa ‘La Vuelta es Más’, que promueve el ciclismo más allá de la competición profesional, fomentando el uso de la bicicleta como un elemento vertebrador de un estilo de vida saludable y una herramienta para mejorar el bienestar social.

Con esta iniciativa, La Vuelta quiere estrechar el vínculo entre las bicicletas de los campeones y las del día a día, impulsando acciones que integren el ciclismo en la vida cotidiana de las personas.

La entrega oficial del sello se realizará durante la etapa contrarreloj que acogerá la ciudad y con la que se convertirá en el epicentro del ciclismo el próximo 11 de septiembre.

Este sello reconoce las políticas de fomento de la bicicleta del Ayuntamiento de Valladolid como alternativa de movilidad activa y sostenible entre las que destaca el Sistema de Bicicleta Pública BIKI.