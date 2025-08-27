El PP segoviano exige al Gobierno la entrega inmediata del informe de las autopistas AP-6, AP-51 y AP61, previsto para agosto

Los diputados del Partido Popular (PP) por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han denunciado hoy lo que consideran una “estrategia sostenida de abandono, discriminación y desprecio hacia nuestra provincia” en materia de comunicaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el centro de su crítica sitúan la falta de avances y transparencia en el estudio informativo sobre las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, cuya primera entrega estaba prevista para el pasado 16 de agosto. “Estamos a las puertas de septiembre y no hay avances, ni explicaciones, ni voluntad política, sólo silencio e incumplimientos”, ha afirmado Pérez.

Este estudio, adjudicado en noviembre de 2024 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estaba destinado a analizar alternativas para el futuro de las autopistas, incluyendo un escenario sin peajes. El retraso en su entrega ha llevado a los populares a registrar en el Congreso varias preguntas que den respuesta a la justificación de este retraso y a la posible existencia de una prórroga del contrato.

Además, han exigido explicaciones sobre si ha habido algún tipo de indicación política o técnica al equipo redactor del estudio y por qué la concesión se amplió hasta 2029, en lugar de finalizar en 2024, como era lógico. “En nuestra opinión no hay base técnica que justifique mantener este peaje injusto cinco años más”, ha afirmado el diputado popular, “lo único que hay detrás es la decisión política de Sánchez de seguir castigando a Segovia y a Castilla y León”.

Por ello exigen al Gobierno de España que levante el peaje de la AP-6, AP-51 y la AP-6, en cuanto finalice la concesión prevista y entreguen ya el primer avance del estudio informativo junto a explicaciones claras del retraso.

Según los parlamentarios populares segovianos, la situación del estudio sobre las autopistas “no es un caso aislado”, sino un punto más en la larga lista de agravios que está sufriendo nuestra provincia.

En este sentido han hecho referencia a la supresión de varias paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de Segovia, la eliminación de trentes clave de regreso desde Madrid, fundamentales para estudiantes y trabajadores, el aumento de retrasos en los servicios Avant, con demoras medias superiores a los 10 minutos, la falta de respuesta ante el colapso ocasionado por el incendio en la línea de Valladolid, no contar todavía con un aparcamiento definitivo en la estación Segovia-Guiomar o incluso el reciente nombramiento de Ismael Bosch – jefe de gabinete del Ministro Oscar Puente durante su etapa como alcalde de Valladolid- como consejero en Renfe Viajeros, del que Pablo Pérez duda que vaya a defender los intereses de Segovia.

Discriminación ferroviaria

Los diputados populares han criticado con dureza la “sistemática e intolerable discriminación ferroviaria” que sufre nuestra provincia, prueba de una política deliberada, impulsada y avalada por el ministro Óscar Puente. Una forma de gobernar que relega a Segovia a un papel secundario en la red de alta velocidad, a pesar de contar con una estación estratégica, según ha señalado María Cuesta.

Los diputados populares han asegurado que mientras en otras provincias se mantienen o refuerzan conexiones, Segovia es la única que las pierde. “No estamos ante un simple ajuste, es un recorte que limita nuestra movilidad y nos sitúa en el vagón de cola. “El señor Puente no tiende puentes, está levantando muros contra Segovia. Actúa con una arrogancia impropia de un servidor público”.

Cuesta ha recordado que estos recortes afectan no sólo a la movilidad, sino también, a la economía local, el turismo, el empleo y la lucha contra la despoblación y ha asegurado que “el ferrocarril no puede gestionarse con una calculadora en la mano y mucho menos bajo el prisma de un Ministerio más preocupado en confrontar que en cohesionar”, a lo que la diputada popular ha añadido, que “el ferrocarril es un servicio estratégico que debe servir para vertebrar el territorio”.

Los diputados populares también han arremetido contra el diputado socialista por Segovia, José Luis Aceves, por su “silencio cómplice” frente a las decisiones del ejecutivo. “Aceves se ha convertido en la voz de Sánchez en Segovia, pero no en la voz de los segovianos en Madrid”.

Pérez y Cuesta han concluido asegurando que “Segovia no pide privilegios, pide igualdad. No vamos a tolerar más desplantes. Los segovianos nos merecemos lo mismo que los vecinos de cualquier otra provincia: unos servicios dignos, suficientes y pensados para las personas”.