La Junta de Castilla y León aplicará el tope máximo de ayuda establecido para inversiones de pymes en las áreas afectadas por los incendios

La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Carlos Fernández Carriedo, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), aplicará el tope máximo de ayuda establecido para pymes por el Mapa de Ayudas Regionales. Estas ayudas están cofinanciadas con fondos FEDER.

Pueden solicitarlas autónomos y pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en activos materiales e inmateriales, como la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de la capacidad de uno existente; la diversificación de la producción; el proceso de producción de un negocio existente; y la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje en función de los costes del proyecto de inversión con una cuantía mínima del proyecto que se presente de 30.000 euros y hasta un máximo de 1.500.000 euros.

Las actividades económicas subvencionables abarcan industrias extractivas y transformadoras; servicios de apoyo industrial prestados a empresas; comercio al por mayor y comercio al por menor; establecimientos de alojamiento hotelero; establecimientos de turismo rural; alojamiento en la modalidad de camping; establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico; actividades de turismo activo; y restaurantes.

Plan integral de 114 millones

Estas ayudas se incluyen dentro del plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que incluye actuaciones para la recuperación de la actividad económica, reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. Dotado con 114 millones de euros, el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.

Equipamientos

Además, la Consejería de la Presidencia, que dirige Luis Miguel González Gago, ha puesto a disposición ayudas económicas para los municipios cuyas localidades se hayan visto afectadas por los incendios en infraestructuras o equipamientos vinculados a los servicios públicos municipales de carácter general.

Estas ayudas están destinadas a inversiones de los municipios para la reposición y renovación de la sede municipal, edificios públicos, alumbrado público, parques o jardines, naves municipales, vehículos, etcétera, que hayan podido verse afectadas por los incendios.

Al margen de esta información de carácter público, la Consejería de la Presidencia ya ha remitido este martes las correspondientes cartas a todos los municipios y pedanías cuyas infraestructuras hayan podido resultar afectadas, una correspondencia que se va ampliando a medida que se actualiza la lista de dichos municipios y entidades locales menores en el Boletín Oficial de la Comunidad.

Las ayudas se solicitarán a través de los cauces electrónicos de ayudas de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, con los que las corporaciones locales ya están familiarizadas. Antes de presentar la solicitud, los municipios deberán remitir un correo electrónico a la Dirección de Administración Local (area.dal.presidencia@jcyl.es) informando de las infraestructuras o equipamientos afectados, describiendo el daño producido y, si es posible, ofreciendo una estimación del coste de reparación o sustitución, a efectos de realizar una valoración inicial.

Una vez recibida la información, la Consejería de la Presidencia se pondrá en contacto con el Ayuntamiento afectado para concretar la forma de materializar esta ayuda directa con la mayor agilidad posible.

De esta manera, la Junta de Castilla y León demuestra su compromiso con los municipios afectados por los incendios, trabajando de manera coordinada con las administraciones locales para ofrecer una respuesta eficaz y solidaria. En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “el Gobierno Autonómico mantiene como prioridad el apoyo a las zonas afectadas, garantizando una actuación rápida, cercana y orientada a la reconstrucción del entorno y al bienestar de los vecinos”.

Reunión con alcaldes

Por otra parte, la Junta de Castilla y León se reunió con alcaldes de municipios leoneses y abulenses afectados por los incendios forestales para analizar el alcance de los desperfectos registrados en diferentes instalaciones como cercados, caminos mangas de manejo de ganado o cerramientos de fincas. Tanto para su reparación como para impulsar la actividad agraria en las zonas afectadas, la Junta ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo en consenso con las Organizaciones Profesionales Agrarias.

En el encuentro también se han revisado las necesidades más inmediatas que tienen los ganaderos que requieren de alimento para sus animales. La Junta mantiene activo un dispositivo de urgencia para el suministro de paja, forraje, pienso y agua, coordinado por el servicio territorial y que se mantendrá hasta el 30 de septiembre para, a continuación, sustituirse por una ayuda directa al ganadero.

Los responsables municipales han explicado las principales afecciones en el sector agrario y sus prioridades a medio y largo plazo que, en algunos casos, pasan por el impulso a las concentraciones parcelarias para la ordenación de las parcelas agrícolas y, si corresponde, la modernización del regadío.