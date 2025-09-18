La Diputación de Valladolid invierte más de dos millones en vivienda para fomentar la fijación de población en el medio rural

La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, presidida por el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, aprobó la resolución de la convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia de Valladolid, correspondiente al Plan de Vivienda Rural 2025, con el objetivo de fomentar el establecimiento y la fijación de población en el medio rural vallisoletano.

El importe total de la convocatoria asciende a dos millones de euros, distribuidos en 1,9 para ayuntamientos y 60.000 euros para entidades locales menores. La Línea A, destinada a subvenciones para la adquisición de viviendas con destino al alquiler, beneficia a doce ayuntamientos y una entidad menor, con importes que oscilan entre 15.000 y 31.250 euros para los primeros y 25.000 para la segunda, con una inversión total de la Diputación en esta línea de 277.000 euros.

La Línea B, que financia la construcción de viviendas con destino al alquiler, cuenta con siete ayuntamientos beneficiarios, con importes que van desde 65.000 hasta 187.500 euros, alcanzando un total de 838.000 euros.

La Línea C, destinada a la reforma de viviendas de propiedad municipal o de la Entidad Local Menor con destino al alquiler, incluye a 22 ayuntamientos y una entidad local menor, con importes que van de 12.000 a 50.000 euros, sumando un total de 725.828,80 euros.

Y la Línea D, que financia la adquisición de solares, parcelas urbanizables o urbanización de parcelas propias para alquiler, beneficia a cuatro ayuntamientos por un total de 165.171,20 euros.

Programas deportivos y de ocio

La misma Comisión ha aprobado los programas de Juegos Escolares, Ocio y Naturaleza y Campeonatos provinciales que suman una inversión de 896.400 euros.

De este modo, se ha dado el visto bueno al programa de Juegos Escolares para el curso 2025-2026. El presupuesto total es de 602.150 euros. Este programa está compuesto por las modalidades deportivas convocadas en el Programa de Deporte Escolar (fútbol sala, baloncesto, balonmano, hockey en línea, ajedrez, salvamento y socorrismo, gimnasia rítmica, orientación, pádel, patinaje de velocidad, atletismo, patinaje artístico, bádminton, deportes autóctonos y tenis de mesa); el Programa de Deporte Divertido (Programa Chiquitín) dirigido a los más pequeños; el Programa de Promoción Deportiva con la programación de Juegos tradicionales, balonmano, iniciación al pádel, esgrima y rugby, el programa de deporte y mujer, y el programa de hábitos saludables; el Programa de Piscinas, con los programas “Aprendiendo a nadar” y “Escuela de iniciación al salvamento y socorrismo”; el programa Deportes y Valores, dirigido a padres y madres de los participantes; los campamentos deportivos; el Concurso de fotografía; y el Programa de Juego limpio.

En esta línea, la Comisión también ha aprobado el programa de ocio y tiempo libre con un importe total de 153.500 euros. La institución provincial organiza y patrocina la organización actividades de ocio, tiempo libre y naturaleza, año 2026, con objeto de promocionar actividades de ocio para los escolares y jóvenes de la provincia. El programa consta de las actividades: “un día en la nieve”, “campamento náutico” y “verano activo”

Asimismo, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, a través del Servicio de Deportes y Juventud, ha dictaminado favorablemente la aprobación de los “Campeonatos Provinciales” a desarrollar durante el año 2026 con un presupuesto total de 140.750 euros y con el objetivo de promocionar el deporte en general, y los juegos autóctonos tradicionales en particular, entre la población adulta de la provincia.

Los Campeonatos Provinciales constan de nueve modalidades deportivas: fútbol-sala, baloncesto, juegos tradicionales, frontenis, bádminton, tenis de mesa, pádel, orientación, y atletismo (Circuito las Cinco Leguas Mayte Martínez y Paisajes por la Provincia).

La Comisión también ha resuelto la convocatoria de ayudas económicas destinadas a deportistas destacados de la provincia, en la que se han destinado 69.174,18 euros que ayudarán a 227 deportistas empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes y que han participado en 2024 en competiciones de alto nivel.

Por último, esta misma Comisión ha informado favorablemente la resolución de la convocatoria a ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes para el sostenimiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad municipal con un importe total de 215.000 euros, que estarán destinados a 18 municipios de la provincia.