Dueñas defiende la modernización y digitalización en el medio rural

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, defendió hoy que la “modernización, innovación y digitalización” son “piezas claves” para “la mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, mantener iniciativas en el medio rural e incorporar a los jóvenes”. Así lo trasladó durante su apertura en la cuarta edición del desayuno informativo de la Jornada de Innovación y Comercialización, celebrada bajo el epígrafe ‘Puesta en valor de los productos y adaptación a las necesidades actuales del consumidor’.

Dueñas avanzó que, según recogen los Presupuestos de este año, el Itacyl pondrá en marcha un sistema de conocimiento e innovación en agricultura, “adaptado a las necesidades del sector”, pero también se trabajará en “mejorar las infraestructuras de la red de los centros tecnológicos, ensayos demostrativos y la celebración de jornadas de transferencia al sector”.

El consejero remarcó que la innovación es un “aspecto clave” para el desarrollo y el futuro de la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria de Castilla y León, que cuenta este año con un “esfuerzo económico” de cerca de 16 millones de euros. En este sentido, apostó por “seguir potenciando los alimentos de calidad y colonizar cada vez más mercados a nivel mundial, cuya importancia reside en parte de esa modernización y esa digitalización para que los jóvenes lo vean atractivo”.

Como ejemplo, continuó, este año la Junta ha anunciado un plan de la estrategia de la marca Tierra de Sabor, con 20 millones de euros para los próximos tres años, que también es “pieza fundamental dentro de ese desarrollo de esta política agraria”, una PAC, insistió, que “todavía tiene que avanzar mucho para llegar a ser una política adecuada para los agricultores ganaderos y para la industria”. “Hasta que ese momento llegue”, puntualizó Dueñas, “debemos acompañar a los agricultores y ganaderos para adaptarse a ella”, señaló el consejero, quien reiteró de nuevo en la intención de “desmontar el Pacto Verde”.

De hecho, recordó que ayer mismo, cuatro consejerías de Agricultura de gobiernos autonómicos de Vox coincidieron en Madrid y diseñaron un documento estratégico con 18 medidas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, “en busca de esos cambios que tiene que tener el sector productor para ser competitivo y para, de alguna forma, seguir consolidando ese mantenimiento de las actividades económicas y sostenibilidad”.

Estas medidas, dijo, están basadas en dos estrategias distintas. Una de carácter nacional, profundizó, en la que “se pone en valor las medidas que el Ministerio ha puesto encima de la mesa”. Sobre este asunto, Dueñas dudó de la temporalidad de muchas de ellas, que “tienen que ser mucho más estables para que el sector piense ya de cara al futuro”.

Además, llamó la atención de que algunas medidas “no se han puesto encima de la mesa”, como el “IVA de la carne, del pescado, de los carburantes, la doble tarifa eléctrica, la ausencia de política hidráulica, sin nada basado en política medioambiental, en gestión del lobo, en el desarrollo de una parte importante de la ley de la cadena, en los controles en fronteras, etc.”

Y después, existe un paquete de medidas cara a la Unión Europea para “intentar paralizar lo más posible o retrasar en el tiempo todas aquellas medidas vinculadas al Pacto Verde Europeo”, sobre todo mientras no se sea “capaz de hacer unos estudios de evaluación previo y no se haga más partícipe al agricultor y al ganadero en las tomas de decisiones de ese tipo de legislación”. Por ello, insistió en que el profesional “tiene que ser el protagonista de la legislación del futuro y, por tanto, la PAC tiene que ser una política bastante diferente a la que es hoy, porque tiene que garantizar la preferencia comunitaria, la seguridad alimentaria y la capacidad de ser autosuficientes antes de que la relación con terceros países haga lo que está haciendo hoy, complicar mucho la situación del sector”, como ocurre, mencionó, con el cereal de Ucrania o las fresas de Marruecos.

Dueñas confió en transmitir estas 18 medidas al ministro de Agricultura, Luis Planas, en una la Conferencia Sectorial que se celebrará el 19 o el 22 de abril, dado que esta semana tiene lugar una reunión preparatoria.

Protestas del sector

Por último, el consejero defendió las protestas que hoy están convocadas por algunas organizaciones agrarias y por agricultores a título individual, dado que lo “que se ha hecho hasta ahora es escaso” por el Gobierno y la UE. “Entonces que varias organizaciones, las más importantes a nivel nacional, no hayan firmado el acuerdo con el ministro Planas y también entiendo que el resto del sector, que no encuentra acomodo con esas medidas, siga planteando sus reivindicaciones. Me parece correcto”, apuntó.

Por su parte, el director de segmento AgroBank Castilla y León en CaixaBank, Jesús López, reflexionó sobre la importancia de la innovación y comercialización en el sector agroalimentario y consideró que en un “mundo de constante cambio es fundamental que las empresas estén a la vanguardia de producto”. De hecho, apuntó que la innovación permite “mejorar eficiencia y productividad y desarrollar productos de alta calidad de forma más eficiente y sostenible”.

En este sentido, explicó que Agrobank está comprometida con nuevas técnicas, “más respetuosas con el medio ambiente y a la vanguardia para mejorar y optimizar el trabajo”. Pero la innovación, explicó, “también es clave en el proceso de comercialización, donde es necesario destacarse sobre la competencia y ahí se juega un papel clave para adaptarse al consumidor”.

López desgranó la nueva plataforma, Agrobank Hub, presentada recientemente en Alimentaria Barcelona, “para favorecer la relación de las industrias” con la entidad financiera y entre ellas mismas, con “acceso a herramientas digitales punteras, a la huella de carbono para disminuir su impacto ambiental, en una forma de reforzar el compromiso con agricultores, ganaderos e industria del país”.

Por último, señaló que la innovación en el campo de Castilla y León es “fundamental” para “asegurar el presente y futuro”. “Trabamos cada día para ofrecer productos de la más alta calidad. Juntos podemos construir un futuro próspero y sostenible para la Comunidad”, concluyó.