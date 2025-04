El Encuentro de Costureras de Fresno de Cantespino, una manera de “visibilizar el valor de este oficio”

“Hay lugares que huelen a hogar sin haber estado nunca en ellos. Hoy he entrado a esta sala como quien entra por primera vez a una clase de costura… y todo me resulta nuevo… pero familiar”. Así comenzaba ayer la comunicadora, actriz y emprendedora Ana Tan Tan la performance que daba inicio al Encuentro de Costureras organizado por la monitora de las Aulas de Manualidades de la Diputación, Isabella Sthamar, celebrado en Fresno de Cantespino.

Un encuentro que tuvo como objetivo homenajear a las costureras, compartir saberes, visibilizar el valor de este oficio y celebrar el arte de coser como herramienta de creación y motor para crear comunidad en el mundo rural. El salón de actos del Centro de Recepción de Visitantes de Fresno de Cantespino se llenó con el centenar de personas que no quiso perderse este evento, principalmente alumnas de las Aulas de Manualidades de varios pueblos de la zona nordeste, y al que también asistió el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, acompañado del vicepresidente primero, José María Bravo, el diputado de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo y el alcalde del municipio, Nicolás Guijarro.

El presidente no dudó en agradecer esta iniciativa al “ser consciente de la necesidad de que la costura, lo manual, el cuidado del detalle y la originalidad sobrevivan a esta época de tecnologías, automatismos y copias de patrones”. Porque, si algo destacó De Vicente en su visita a este encuentro fue que “este ejercicio de maestría, talento, destreza, ingenio y, sobre todo, mucha capacidad de supervivencia” se une en cada sesión de las Aulas de Manualidades durante todo el año “en las que punta a puntada se cosen las conversaciones, el intercambio de experiencias y la puesta en común de opiniones que fortalecen el tejido comunitario de nuestro territorio”.

Por su parte, la organizadora, quien manifestó que a pesar de no ser de aquí se siente como en casa, quiso dar las gracias por los cinco años que lleva en el nordeste de la provincia, donde “desde el primer día me he sentido acogida, respetada y muy querida”. Tras las intervenciones y un pequeño homenaje de sus alumnas a Isabella, tuvo lugar una entrevista dirigida por Ana Tan Tan en la que participaron la propia Isabella y la diseñadora Yaiza Maderuelo y Lucía, creadora del proyecto Luc & Lía.

Tal y como se puso de manifiesto en la charla, Yaiza Maderuelo es una joven diseñadora segoviana que “lleva la creatividad en la aguja”. Formada en la Escuela de Diseño de Valladolid, ha hecho prácticas con Agatha Ruiz de la Prada, diseña sus propias colecciones, y pone en valor la costura y la sostenibilidad textil desde la radio y las redes sociales. Por su parte, Lucía transforma tejidos “que ya han vivido una historia” en bolsos y accesorios con alma. Desde su taller, combina el amor por los materiales naturales con el compromiso por un mundo más sostenible. Lucía cree que “la belleza está también en lo que ya ha sido”, invitó a los presentes a “mirar la moda desde un lugar más consciente, más lento y más auténtico”.

Por último, el testimonio de Isabella fue el de la experiencia de una mujer que lleva “toda una vida entre telas, patrones y clientas”. Desde las sastrerías de Televisión Española, pasando por tiendas en Madrid, desde patronaje en Inditex hasta diseñar sus

propias prendas, para finalizar en las aulas de costura de varios pueblos del Nordeste, “ha hecho de la aguja su manera de vivir y de enseñar”.