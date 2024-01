El equipo de fútbol español del que es aficionado el famoso youtuber argentino Davoo. Te sorprenderá

Estos días está en boca de todo el mundo un modesto equipo español de fútbol por ser el conjunto preferido del youtuber argentino Davoo. Y es que a pesar de que fuera de nuestras fronteras la mayoría de aficionados al deporte rey suelen ser de los equipos grandes, Real Madrid, F.C. Barcelona o Atlético de Madrid, uno de los streamer más famosos del mundo a sorprendido a la parroquia confesando su escuadra preferida.

Y es que "Davoo Xeneize" es uno de los canales de youtube más seguidos por los aficionados al balonpié al contar con más de medio millón de seguidores, y es una cuenta relacionada solo al fútbol y que realiza todo tipo de vídeos relacionados con equipos y jugadores.

Como su propio nombre indica el youtuber es un hincha del Boca Juniors argentino, muy conocido en todo el undo, ya que fue el principal equipo de Maradora y uno de los cuenta con un mayor número de títulos en Argentina. Davoo nunca esconde los sentimientos sobre su equipo, pero durante una entrevista, quiso dejar claro de que equipo de la Liga española es fan. Su respuesta no dejó a nadie indiferente. Y es que, aunque señaló que como buen argentino fue durante la época de Messi del F. C. Barcelona, como el 95 por ciento de los argentinos. Tras la salida del astro argentino del conjunto catalán, Davoo asegura que se hizo un poco del Real Madrid, por la grandeza del club, pero que sus sentimientos no pertenecen ni a los "cules" ni a los "merengues", su corazón en España pertenece al Real Valladolid, sí, sí, al Real Valladolid.

Esta declaración de amor al conjunto blanquivioleta, que en estos momentos se encuentra en la Segunda División, ha sorprendido a propios y extraños y ha hecho que el principal equipo de la capital vallisoletana se haya vuelto viral en las redes sociales.

Tal es así que tras conocer la noticia, que el propio conjunto vallisoletano le ha invitado a conocer más a fondo al club blanquivioleta, y que "seguro que cuando vengas por aquí, el Real Valladolid te va a sorprender aún más". Ahora queda ver si Davoo recoge el guante de los vallisoletanos y viene un día a la capital del Pisuerga, y viene a conocer más a fondo al equipo de sus amores en España.