Esta es la capital más barata para comprar una vivienda y para vivir de España

La empresa Kelisto acaba de publicar una interesante encuesta relativa a ciudades españolas, donde Castilla y León sale bien parada. Allí se analiza el precio de la vivienda, los impuestos de cada capital, las facturas del hogar, la cesta de la compra o los billetes de transporte así como el gasto en ocio.

De esta forma, una capital española sobresale por encima de todas. Es la capital más barata del país para comprar una vivienda y el coste de la vida es el segundo más bajo. Estamos hablando de Zamora, que según este estudio, una vivienda tiene un coste medio de 123.210 euros, lo que supone un 46,1 por ciento por debajo de la media nacional. Además, el coste de vida en la capital zamorana es el segundo más barato de todas las capitales españolas, situándose un 12,22 por ciento por debajo de la media nacional, y solo superada por Lugo.

En este último ranking también aparecen Palencia y Ávila, en sexta y séptima posición, con un 10,33 y un 9,81 por ciento respectivamente inferiores a la media nacional y solo Valladolid es la única capital donde el coste de la vida supera ligeramente la media. Y en todas las capitales de la comunidad, los ingresos también se sitúan por debajo de la media española siendo Zamora la ciudad con menos renta (-15,5 por ciento).

En cuanto al precio para adquirir una vivienda, además de Zamora, en el top diez se encuentran Palencia (décima posición en compra y segunda en alquiler) y Ávila (segunda en adquisición y quinta para alquilar.

En cuanto a impuestos municipales, según detalla Kelisto, Soria es la capital de España donde más cuesta pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles pero destaca al ser la ciudad con la tasa de recogida de basura más barata.

Respecto a seguros, Valladolid es la novena ciudad más cara para contratar una póliza de hogar, estando León, Zamora y Salamanca entre las más baratas. Y también Ávila y Valladolid se sitúan entre las más económicas para contratar un seguro de coche.

Sobre llenar la cesta de la compra, Palencia, León y Zamora se encuentran entre las más baratas, con precios hasta un 2,6 por ciento más bajos que la media y respecto a moverse por la ciudad, Valladolid, Ávila, Burgos y León cuentan con el billete sencillo de autobús más caro y Ávila y Palencia son las ciudad que tienen un trayecto en taxi más barato.

Por último, en materia de ocio, Segovia es la capital más barata para comprar una entrada de cine y ocupa el top dos entre las más económicas para tomarse una jarra de cerveza.