Ester Muñoz califica de "bochornoso" el apoyo del PSOE a la autonomía leonesa

La presidenta del Partido Popular (PP) de León y vicesecretaria de Sanidad y Educación de la formación, Ester Muñoz, calificó de "espectáculo bochornoso y lamentable" la aprobación, por parte del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UP), de una moción para que León se separe de Castilla, y echó en cara a los socialistas "sus problemas internos y sus continuas contradicciones sobre este tema".

Durante una visita a la capital leonesa, la dirigente del PP señaló que “el tema es el de siempre. Dan a todos lo que hace falta por mantenerse en el poder. Lo hemos visto en Cataluña”.

En este sentido, centró las contradicciones del PSOE, en las declaraciones el mismo día de la aprobación de la moción en la institución provincial, el presidente socialista del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, señaló que eso "con el Bierzo no iba".

La líder popular recordó que cuando el actual presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, presidía el Consejo Comarcal del Bierzo y coincidiendo con la aprobación de la moción en el Ayuntamiento de León afirmaba que lo que había que hacer era "centrarse en los problemas reales de la ciudadanía".

Unas contradicciones que Ester Muñoz extendió a los socialistas zamoranos y salmantinos que han preguntado "quien es la Diputación de León para hablar en nombre de ellos", o como el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ahora propone que hay que hacer un referéndum sobre este tema entre la militancia socialista.

La presidenta del PP de León fue más allá y afirmó que esta forma de actuar de los socialistas, lo que verdaderamente “esconde” es una "guerra civil interna" entre el actual líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca; el ministro Óscar Puente, y Javier Cendón, líder del PSOE en la provincia de León.

"Están trasladando esta guerra a los ciudadanos, lo que me parece tremendamente irresponsable ya que no pueden decir cada día una cosa y frustrar las legítimas aspiraciones que pueda tener cualquier leonés que quiera una autonomía propia", ha señalado Muñoz, quien se ha preguntado quien va a asumir la "frustración cuando esto no vaya a ningún sitio".

Sobre las afirmaciones del portavoz del PP en la Diputación de León, David Fernández, de que si se iniciarán trámites para la autonomía leonesa ellos lo apoyarían, la presidente del PP leonés reiteró que la postura del partido sobre esa moción ha sido clara, con 10 votos en contra, y "con un programa electoral que se cumple y que los ciudadanos lo suscriben cuando votan al PP".

"En nuestro programa no encuentran enfrentamientos ni desafíos territoriales y todo leonés que nos vota es plenamente consciente de qué vota frente a las continuas contradicciones del PSOE”, destacó Ester Muñoz, quien, como ejemplo de esta situación, ha recordado la amnistía a los independentistas catalanes y la posición frente a una comunidad de León separada de Castilla.

Respecto a la posición del portavoz popular en Diputación, Fernández subrayó que “nosotros al contrario que el PSOE no expulsamos a quien tiene opiniones propias", circunscribiendo sus manifestaciones a su "opinión personal" y dejando claro que todos los cargos electos conocen la opinión del partido al respecto.