Estupor con Sánchez por no desmentir a Junts por decir que Castilla y León es de los territorios con más financiación por habitante

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a denunciar este jueves que Castilla y León está "claramente infrafinanciada" en el actual modelo de reparto del sistema de financiación autonómica vigente desde la época del socialista José Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

Después de que ayer el presidente dela Junta, Alfonso Fernández Mañueco, denunciara una "oscura negociación" entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Cataluña en este asunto, y asegurara que se opondrá a jugar con las cartas marcadas a la vez que acudirá a los tribunales de Justicia si es necesario en defensa de los intereses de la Comunidad, este jueves el también portavoz de la Junta ha reclamado al Ejecutivo socialista que convoque en julio, como es habitual, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que aclarar los pasos que puedan darse en su reforma, en especial sobre la posible singularidad de Cataluña.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero, además, ha mostrado su estupor y sorpresa después de que Junts, el partido del fugado de la Justicia Carles Puigdemont, se haya referido a Castilla y León en el Congreso en boca de su diputada Nogueras, como uno de los territorios con mayor financiación por habitante, mientras Sánchez, presente en el hemiciclo, no dijera nada en defensa dela Comunidad castellano y leonesa y solo se limitara a plantear que Cataluña necesita de una financiación singular.

Carrido ha defendido en este asunto una "negociación abierta" con todas las regiones, y rechaza que se hable de una "financiación singular" para Cataluña. "Si es ahora el momento, por las circunstancias que todos conocemos, de reformar la financiación, lo que es natural es que se haga entre todos, no en Suiza y hablando sólo con algunos", advierte.