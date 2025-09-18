Muere un motorista de 58 años al colisionar contra un turismo en Valladolid

Un motorista de 58 años falleció hoy al producirse una colisión entre un turismo y una moto en la avenida de Madrid, a la altura de la rotonda del colegio San Agustín, en Valladolid capital. El siniestro tuvo lugar minutos antes de las 19.18 horas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, la sala del 1-1-2 informó de lo sucedido a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, aunque intervino también otra que pasaba por la zona.

En el lugar, el personal sanitario intentó reanimar sin éxito al motorista, que finalmente falleció.