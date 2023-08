La familia de la mujer asesinada en Béjar (Salamanca) pide justicia: “Que no vuelva a ver la luz del sol”

La familia de Rosario, la mujer de 40 años asesinada este miércoles en la localidad salmantina de Béjar a manos de su pareja, pidió justicia para el presunto asesino confeso, un ciudadano venezolano de 49 años. “Que no vuelva a ver la luz del sol”, manifestó su cuñada, tras un respetuosos minuto de silencio guardado frente al Ayuntamiento bejarano.

La cuñada compareció entre lágrimas ante los medios de comunicación en nombre de la familia y acompañada por la madrastra de la víctima, pareja de su padre. “Lo que pedimos es que se haga justicia. Es lo que pedimos”, reiteró, recordando que “deja cuatro hijos, unos chiquititos”, acertó a añadir, antes de finalizar clamando una vez contra el presunto asesino. “No queremos nada más que justicia y ya está”, concluyó.

Entre 15 y 20 familiares de Rosario estuvieron arropados por varias decenas de bejaranos que participaron en un sentido minuto de silencio, solo roto por un prolongado aplauso. El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, encabezó la representación institucional, secundada por toda la Corporación Municipal. También acudió la directora general de Mujer de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno.

Por su parte, el alcalde Béjar, Luis Francisco Martín, va a declarar en el pleno ordinario señalado para esta tarde el luto oficial en la localidad salmantina por el asesinato “cruel y cobarde” esta madruga de Rosario, vecina del municipio de 40 años.

Martín, tras apenas dos meses en el cargo, lamentó tener que anunciar a los vecinos la muerte de Rosario. “La ilusión era trasladar la emoción a lo bejaranos y jamás pensaba despertarme con que a una vecina le han asesinado de una forma cruel y cobarde. Realmente es un día muy triste para toda la ciudad, especialmente para mí, porque uno no está acostumbrado a recibir una noticia como esta a primera hora a la mañana”, reconoció.

El regidor bejarano aseguró que Rosario, “una persona que conoces y que convive contigo en la ciudad”, fue asesinada de forma “violenta y machista” y lamentó su pérdida. ”Es un día muy duro, muy triste y desde el Ayuntamiento de Béjar vamos a tomar las medidas para intentar evitar estas situaciones”, apostilló, antes de anunciar que suspende todas las actividades festivas programadas para el verano cultural. “Es lo menos que podemos hacer en ese recuerdo”.

Durante el pleno de la tarde, la Corporación tiene previsto ultimar las próximas fiestas de la ciudad textil. “Vamos a tener un recuerdo y unas palabras cariñosas antes del pregón para ella, para Charo, que este año, pues de una forma tan cruel le han quitado la vida. Es un día muy triste y nunca una persona se puede acostumbrar a dar noticias de que han matado a la gente”, concluyó.

Por su parte, el concejal de Igualdad, Javier Hernández, condenó el asesinato. “En pleno siglo XXI es imposible que sigamos consintiendo que haya esta violencia machista contra la mujer. Y desde la Concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León, todos, tenemos que estar unidos y ser iguales y luchar contra esta lacra. No podemos seguir consintiendo que sigan asesinando a mujeres”, refirió.

Asimismo, el edil ofreció su apoyo a la familia en todas sus necesidades. “Lo que necesitamos, más que nada, es que los cargos políticos más altos que lo que es la ciudad de Béjar se den cuenta de lo que está pasando a día de hoy todavía, que siguen asesinando mujeres y que necesitamos que se eduque a los pequeños desde pronta edad en que todos somos iguales, que no tiene que haber ninguna distinción ni de género ni de absolutamente nada y que todos luchemos para que esto no siga sucediendo”, manifestó.

Finalmente, Javier Hernández reclamó dureza en las penas para los asesinos machistas. “Vamos a luchar, vamos a intentar que esta lacra se acabe y que los asesinos, porque son asesinos, acaben donde tienen que acabar y que no entren por una puerta y salgan por otra. Si has asesinado y has quitado una vida, tu vida no tiene derecho”, zanjó, visiblemente afectado.

Ni un paso atrás

En primer lugar intervino, la directora general de Mujer de la Junta de Castilla y León, María Victoria, Moreno, quien aseguró que es “un día triste” no solo para Béjar sino para toda la Comunidad. “Mis primeras palabras quiero que sean para condenar enérgicamente el crimen machista y el asesinato machista de Rosario. Y, desde luego, transmitir nuestro sentido pésame a los familiares y, sobre todo, a sus hijos”, comenzó.

Por otra parte, apuntó que “es un día para manifestar también el compromiso de la Junta de Castilla y León por erradicar esta lacra que es la violencia de género”. “Nosotros no damos un paso atrás y, desde luego, yo creo que lo puedo decir bien claro, desde la Dirección General nos levantamos cada mañana por trabajar por erradicar esta lacra”, afirmó.

En último término, apostó por la unión entre las instituciones. “Esta es una tarea que no podemos hacer únicamente solo en la Junta de Castilla y León. Todas las administraciones tenemos que trabajar por erradicarla y, por supuesto, tiene que colaborar la sociedad con nosotros para poder llegar al logro de que, al final, podamos acabar con la violencia de género”, concluyó.