Feijóo, sobre la investigación a Begoña Gómez: “La responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió hoy de que “la responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente” en el caso judicial por el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar como investigada. En una entrevista concedida al programa ‘Cuestión de prioridades’, de Castilla y León Televisión (CyLTV), Feijóo consideró que “hay una enorme responsabilidad política y ética” por parte del jefe del Ejecutivo en estos hechos dado que “jamás, en 46 años de democracia, ninguna pareja de ningún presidente se vio investigada por la justicia”. “La responsabilidad política de lo que ocurra en Moncloa es del presidente”, recalcó.

José Luis Martín entrevista a Núñez Feijóo Leticia Pérez/Ical

Así, y ante el “paso atrás, hacia un precipicio” que supone que la mujer de un presidente del Gobierno “esté llamada a declarar”, Feijóo exigió a Sánchez “una inmediata explicación”, además de considerar que de inmediato debe “tomar una decisión y comunicarla a la nación”. “Es la segunda vez en las cuatro últimas semanas que abrimos portadas de comunicación en todo el mundo diciendo que el primer ministro está siendo investigado por los negocios familiares, utilizando la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno”, destacó.

Sobre si estas palabras suponían una petición de dimisión, Feijóo señaló que esa decisión “le corresponde al presidente”, aunque recalcó que “si el jefe de la oposición se llamase Pedro Sánchez, esa dimisión habría sido pedida desde el primer instante”, puesto que se trata de “el hecho más grave, desde el punto de vista de corruptela, que hemos vivido en España”.

Al respecto, Feijóo recordó el momento en que Sánchez le dijo a Rajoy que era “indecente” para señalar que ahora él tiene “más motivos para decirlo”, y acusó al presidente del Gobierno de escribir su carta de reflexión, a finales del mes de abril, para “ocultar lo que estaba ocurriendo”. De hecho, denominó como “conjunto de cortinas de humo” las decisiones posteriores de “insultar al presidente de la República Argentina o romper el consenso internacional reconociendo al Estado Palestino”, afirmando que se trata de pruebas de que el gobierno está “acorralado”.

Por ello, no renunció a la posibilidad de activar una moción de censura contra el gobierno, como parte de “los mecanismos legales que la Constitución permite”, ante la “oleada de corrupciones si se confirman los actos delictivos” de la mujer del presidente, aunque sí precisó que no podría llegar a acuerdos para presentarla "con partidos que no aceptan la Constitución y están fuera de la ley” en referencia a Junts.

Aglutinar el voto

Como primer paso hacia el cambio de gobierno que pretende Feijóo, el presidente del PP hizo un llamamiento al voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, por tratarse de unos comicios donde “nos jugamos qué queremos representar los españoles en Europa”.

Así, y ante un PSOE “rodeado por presuntos casos de corrupción” y un Gobierno de España “paralizado” en el que “mandan los independentistas”, Feijóo pidió aglutinar el voto en el PP porque “cuanto más Vox, más Sánchez desde el punto de vista electoral”, dado que la formación que dirige Santiago Abascal “divide el voto del centro-derecha”, algo que “a Sánchez le viene bien”.

Recordó, en ese sentido en la entrevista en CYLTV, lo sucedido en las elecciones generales del pasado mes de julio, cuando los 11,1 millones de votos del centro-derecha “unidos son más de 190 escaños”, por lo que sobrarían 15 para la mayoría absoluta. “Pero como fuimos divididos, sacamos 170 y nos quedamos a seis”, lamentó, concluyendo: “Si queremos cambiar el Gobierno de Sánchez, hay un voto que lo cambia seguro, pero si lo dividimos entre dos, no cambiamos el gobierno”.

Además, y con ese objetivo de “seguir ensanchando el partido” como ha sucedido en las últimas elecciones andaluzas, madrileñas, gallegas, vascas y catalanas, pidió también el voto para su formación para que Sánchez tenga, en las elecciones europeas, “una derrota no menor”, y también para que el PP sea “el segundo partido que más diputados aporte, después de Alemania”, al Partido Popular Europeo, que según Feijóo “va a ganar las elecciones en toda Europa”.

Contra la “hiperregulación” en Europa

Una de las promesas que el presidente del PP realizó hoy en ‘Cuestión de prioridades’ en caso de obtener la victoria en los comicios europeos es la de “girar la PAC” para “primero proteger nuestra despensa y no aceptar productos de terceros países que no se produzcan con las mismas condiciones laborales e higiénico-sanitarias que se le piden a los productos europeos”, a través de las llamadas cláusulas de leal competencia.

Y es que, según Feijóo, “Europa ha acertado en las grandes decisiones, pero no todo lo hacemos bien” y ante la “hiperregulación” de la que acusó a la Unión Europea, consideró que se debe pasar a “la innovación, la investigación y la producción”, dado que “no hay ningún país que respete el medio ambiente dejando la tierra baldía”. Además, se comprometió a exigir un comisario de Agricultura que pertenezca al PP Europeo y crear un comisario específico para la pesca en Europa.

EBAU “homogénea”

También se comprometió Feijóo, en caso de llegar a la Presidencia del Gobierno española, a implantar una EBAU “homogénea” en el porcentaje dependiente del Ejecutivo para todas las comunidades, buscando además un compromiso de estas para lograr “criterios similares” en la corrección, frente a la situación actual por la que “parecen exámenes de países distintos”.

Además, valoró la posición de Castilla y León a la cabeza del informe PISA porque la educación es “la mejor inversión que se puede hacer en un territorio” y aseguró que su equipo directivo se ha “inspirado mucho” en la Comunidad. Una autonomía, la de Castilla y León, en la que defendió el papel de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, porque “su objetivo es que no se rompa la convivencia”.

Algo que, en su opinión, debería ser común en la política nacional, colmatada de “fuegos artificiales, barbaridades e insultos permanentes” de un Gobierno que, aseguró, “descalifica al jefe de la oposición” y ante el que asegura que su objetivo, si llega a gobernar el país es “apagar la crispación para ser el presidente de todos”.

Por último, y en relación a los positivos datos del paro conocidos hoy, Feijóo puso en duda que sean “fiables y comparables” a los del Gobierno anterior, por la inclusión como trabajadores de “entre 500.000 y 700.000 parados a los que llaman fijos discontinuos”, y lamentó que España haya “retrocedido en convergencia europea” al contar con una renta per cápita más lejana a la media europea que la de hace cinco años.