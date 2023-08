La Feria de Valladolid se adapta a los nuevos tiempos

La 88 edición de la Feria abrirá sus puertas el 6 de septiembre, durante cinco días, con numerosas iniciativas diseñadas para un público joven, entre las que destacan pistas de skate, bailes urbanos, talleres, deporte, exposiciones, así como más de un centenar de caravanas y autocaravanas, una exposición que regresa a los pabellones vallisoletanos. El histórico y emblemático certamen, que abrirá de 11.30 a 21 horas y que está vinculado a las fiestas de la ciudad, incorpora novedades como los contenidos de entretenimiento para el público joven y ampliación de la oferta comercial presentada por las empresas expositoras. “Queremos que quienes nos visiten por primera vez se encuentren cosas diferentes y los de siempre se sorprendan”, señaló el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Como novedad, y según la institución adapta la denominación de esta cita clásica y elimina el concepto de muestrario, algo que justificó en la evolución de la feria hacia formatos en los que el entretenimiento “cobra protagonismo”. “Esta Feria pasa a llamarse simplemente Feria, un concepto que define mejor la realidad actual, puesto que esta cita ya no es un muestrario como lo fue en el pasado, y en cambio sí es un punto de encuentro que, sin abandonar la faceta comercial, refuerza el entretenimiento y el espíritu de los días feriados”, defendió.

Este “pequeño ajuste” al retirar el “apellido” de Muestras obedece, prosiguió Alonso, “a ser fieles a lo que la Feria representa hoy a los vallisoletanos”. “La presentación de esas muestras ya no tienen el valor que tenían antes; ahora las empresas adaptan sus estrategias de comercialización a diferentes factores y no a un momento del año donde se concentra la demanda”, esgrimió el director general, quien sostuvo que el concepto que ha acompañado muchos años a Valladolid en este certamen “ha quedado obsoleto y no refleja lo que en realidad somos”. Esta política afectará únicamente a esta feria de septiembre, con la que se pretende “que este cambio ayude a pasar este mensaje a la ciudadanía”.

Skate en la Feria

Así, la instalación de dos pistas de skate en el pabellón 2, el regreso del sector del caravaning y un evento en torno a los personajes clásicos de Disney son algunas de las nuevas propuestas para los visitantes.

Más de un centenar de expositores participarán con una oferta comercial heterogénea en la que tienen cabida desde una gran exposición de caravanas, autocaravanas y campers hasta artículos de hogar, mobiliario, artesanía, vehículos nuevos y de ocasión, energía, alimentación, cosmética, equipos ofimáticos, etc.

Ampliar la franja de edad de los visitantes es uno de los retos de la Feria y para ello este año se incluyen nuevas propuestas como “un espacio urbano” en el que tienen cabida exhibiciones y talleres de patinaje en las dos pistas de skate instaladas en el pabellón 2, actividades con clubes deportivos de fútbol, rugby, tiro con arco, deportes de playa, crossfit, cómo dar una segunda vida a las bicicletas y bailes conforman la agenda que se desarrollará durante las cinco jornadas de feria.

Luis Varela, socio fundador del club Skate Valley, explicó que se desarrollarán actividades para todos los públicos, “desde iniciación con monitores hasta exhibiciones de patinadores experimentados que mostrarán sus trucos y habilidades en esas pistas que recrean los obstáculos que hay en calle, bordillos, barandillas, bancos…”. Este espacio urbano cuenta con el patrocinio de Fundación Michelin y Carrefour y la colaboración de Decathlon. Varela aseguró que se pretende “acercar el skate a las bases y a los niños, ahora que parece que está subiendo y que es deporte olímpico en París 2024”.

En la línea del entretenimiento se enmarca también ‘Fantasía, Mundo de Sueños’, una muestra en torno a los personajes clásicos de Disney con más de 250 estatuas, réplicas, curiosidades, “un espacio inmersivo en el que los visitantes podrán caracterizarse y volar en la alfombra de Aladdin, probar el zapato de Cenicienta o acompañar a Bestia a la cena de gala”, según explicado Alberto Domingo, fundador de La Forja de Rivendel, organizador de esta propuesta, que contará con un precio de cinco euros para adultos y de dos euros para niños de entre 3 y 12 años, con entrada gratuita para los menores de esa edad.

Exposición comercial

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, se refirió a la diversidad de la oferta comercial y a la incorporación de nuevas empresas y segmentos de actividad representados. “El regreso del caravaning, después del paréntesis de la pandemia, es importante y nos va a permitir descubrir los nuevos modelos de fabricantes alemanes, franceses, italianos, eslovenos y españoles”, comentó, con lo que se pretende obtener una feria “más equilibrada y atractiva” para los visitantes.

El año pasado, dijo, más de 225.000 caravanas transitaron por Castilla y León. Por ese motivo, cuatro concesionarios de la Comunidad estarán presentes en el recinto ferial. Junto a ellos, 106 expositores que también comercializan, con un peso relevante de la automoción, ya que se recupera un concesionario de coches y se mantiene Feriauto, el salón del vehículo de ocasión. Dentro de estas 106 empresas también se encuentran firmas de energías renovables y otras de carácter multisectorial y otros sectores. “Creo que va a ser un éxito. La feria está evolucionando en estos cinco últimos años, más atractiva, en la que el ocio sigue siendo fundamental”, comentó.

También ensalzó el papel de la alimentación, otro de los ejes “fundamentales”, en el que aparecen “nombres históricos en la feria” y novedades de fabricantes de conservas vegetales, hidromiel o galletas mariñeiras, que se suman a clásicos como embutidos, quesos, miel, bebidas, repostería, pan, etc. De hecho, la Diputación de León ha renovado su participación con un expositor sobre alimentos de la provincia, “en vista del éxito que generó el pasado año”, con empresas que elaboran chocolates, miel, dulces de convento, hojaldres, etc.

También estará presente el sector de mobiliario y hogar, que cuenta con una veintena de empresas de toda la geografía española, Italia y Portugal que fabrican y comercializan sofás, artículos de decoración, menaje, textil, pequeño electrodoméstico, etc.

Instituciones públicas

Ayuntamiento y Diputación de Valladolid, el Ministerio de Defensa y la Diputación de León conforman la representación de organismos públicos. Valladolid, por su parte, ofrecerá información sobre recursos culturales, turísticos y de servicio al ciudadano.

Los ejércitos de Tierra y la Armada desplegarán exposiciones de material utilizado en diferentes misiones y además instalará un rocódromo en el que los visitantes podrán iniciarse en la escalada y conocer el equipamiento utilizado por los cazadores de montaña. La Armada, por su parte, impartirá talleres de nudos marineros e instalará un simulador de navegación como los empleados en las fases iniciales de formación de los marineros.

Torneos de baloncesto

La Feria será escenario de dos competiciones organizadas por la Federación de Baloncesto de Castilla y León: la minicopa preinfantil de Castilla y León y el torneo de apertura junior provincial, que se disputará los días 6, 7 y 8.

Y el fin de semana, será el turno de los preinfantiles, en categorías femenina y masculina, de Babieca de Burgos, Baloncesto Femenino Burgos, Filipenses de Palencia, Baloncesto Femenino León, Maristas de Palencia, Real Valladolid Baloncesto y San Agustín Valladolid.

Samuel Puente, de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, señaló que las competiciones se celebrarán en el pabellón 2 y consideró que es “una gran satisfacción para el baloncesto” poder iniciar la temporada con estas actividades, como cada año. “Intentamos aumentar el número de gente al que llegar”. Además, como novedad, en esta edición el jueves 7 de septiembre por la mañana se celebrará una actividad asociada a la disciplina 3x3, “dedicado al conocimiento y fomento de la misma”. Como anécdota, Puente recordó que la Feria fue sede de una de las primeras pistas del baloncesto en la ciudad de Valladolid, en el año 1974, en un suelo que era de cemento y sobre el que se montó una pista de madera para disputar una fase de ascenso.

Festival de comida callejera

Igualmente, el miércoles comenzará también el festival de comida callejera ‘Callejeando Food Fest’, con una decena de gastrofurgonetas especializadas en comida argentina, mexicana, cubana, hamburguesas, bocadillos, perritos, crepes… Estarán ubicadas en la plaza principal del recinto donde, además, cada tarde a las 20.45 horas, de miércoles a sábado, habrá música en directo.

Hinchable gigante

En el capítulo de ocio infantil, este año el pabellón 1 albergará Diverland, un hinchable gigante, de 1.200 metros cuadrados con toboganes, pistas de obstáculos, saltos, rocódromo, ludoteca, etc. Funcionará en horario el horario de la feria, con sesiones de 30 minutos. La entrada tendrá un precio de cinco euros, informa Ical.