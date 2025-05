JJ, ganador de Eurovisión 2025: «Me decepciona que se excluya a algunos países y se permita participar a otros que están en guerra. Eso es algo que hay que arreglar»

Con toda su ilusión, el artista conocido como JJ, cuyo nombre verdadero es Johannes Pietsch, consiguió a sus 24 años ganar el Festival de la Canción de Eurovisión para Austria con su tema "Wasted Love". Hablamos con él de su victoria, sus sueños, Melody y la polémica durante el festival.

¿Qué sensación te recorrió cuando oíste que habías ganado Eurovisión?

Fue una locura porque fue un momento muy tenso en los últimos minutos, cuando estábamos en la pantalla dividida y todo el mundo estaba muy nervioso. Pero entonces todo el estadio empezó a animar a Austria. Así que ya pensábamos: «Vale, puede que ganemos». Y cuando anunciaron que teníamos 178 puntos, todo mi equipo se volvió loco. Fue muy, muy emocionante, literalmente un sueño hecho realidad. Todavía no me lo creo.

¿Cuál es el primer pensamiento que te pasa por la cabeza?

Lo primero en lo que pensé fue en mi familia. Cuando caminaba hacia el escenario, miré hacia mi familia y los vi. Los oí gritar porque hacían mucho ruido, y luego vi que agitaban la bandera, así que supe que mi familia estaba allí sentada. Y después de la actuación, cuando todo el mundo se marchó, les dejaron pasar delante del escenario y abracé a toda mi familia.

Cuéntanos cómo fue crear esta canción, "Wasted Love".

Le envié un mensaje a Thea Devy diciéndole que quería escribir una canción sobre mi experiencia personal con "un amor desperdiciado". Luego fui a Berlín y escribimos la canción el 14 de agosto en el estudio. Le conté toda mi historia, lo que queríamos escribir. Y luego ella, en 10 minutos, la letra estaba terminada. Mientras hablaba con ella, nuestro productor estaba tocando unos acordes melancólicos. Y entonces dijimos que nos gustaban los acordes, que ya podíamos ponerlos en la pista. TheA ya estaba pensando en las primeras líneas y las melodías y, de repente, todo fluyó. Fue muy divertido trabajar juntos. Fue increíble.

Ya eras músico profesional antes de Eurovisión. ¿Recomendarías ahora a otro artista que participara?

Lo haría si se sienten preparados para toda la locura y para embarcarse en este viaje tan alocado, y si también están preparados para lo que vendrá después, entonces sin duda se lo recomendaría.

Tienes que estar preparado mentalmente.

Sí, sí, prepárate mentalmente para mucho estrés; mucho. Si eres capaz de soportar mucha presión, el odio de otras personas... Y si no estás preparado, entonces no se lo recomendaría a nadie. Pero si alguien tiene una gran fortaleza mental, entonces puede intentarlo.

Pero eres muy joven. ¿Cómo te preparas para esto?

Mi mentalidad siempre ha sido que sé lo que valgo y sé quién soy, y tengo a toda mi familia que siempre me protege y me rodea. Y también a todo mi equipo, que siempre es tan amable. Y lo más importante es ser fiel a uno mismo. No hay que cambiar por nadie. Solo hay que ser uno mismo. Y si alguien tiene algo grosero que decir, no pasa nada. No vas a ser el favorito de todo el mundo, y eso es normal. Es parte de la vida. Entré con la mentalidad de que no tengo que complacer a todo el mundo. Solo estoy aquí para mostrar lo que puedo hacer. Y si hay gente que me apoya, se lo agradezco muchísimo. Y si hay gente que me odia, tampoco pasa nada. Es parte de la vida.

¿Qué te dijo Conchita Wurst antes y después de la final?

Antes incluso de ir a Basilea, Conchita Wurst me dijo: «Disfruta del momento. Se pasa muy rápido. Vive el momento, disfrútalo, porque lo más probable es que olvides la mayor parte de lo que ha pasado con tanto estrés». Y después de mi primer ensayo, Conchita me vio y me dijo: «Oh, vas a ganar seguro». Esto es una locura. Y yo le dije: «Para, no me digas eso. Te lo agradezco, pero no». Después de ganar, Conchita me dijo: «Te lo dije. Te lo dije. Ibas a ganar». Y me felicitó. Estaba muy feliz de que yo fuera la persona que ganara para Austria después de ella.

Durante todo el proceso, ¿en qué momento sentiste que realmente podías ganar?

Debo decir que durante la semana de Eurovisión. Porque después de las semifinales, me di cuenta de que todo el mundo estaba muy emocionado por mi actuación en la final. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que quizá podríamos ganar Eurovisión.

Sentimos tu alegría y tu victoria como española, porque trabajas con dos españoles, con Sergio Jaén y Borja Rodas. ¿Cómo describirías su trabajo?

Hicieron una obra maestra y fue muy fácil trabajar con ellos. Son muy rápidos y muy inteligentes. Y tenían un concepto genial. Les enviamos la canción, la escucharon y prepararon una presentación en solo unos días. Luego nos la presentaron y nos encantó el concepto. Ya sabía exactamente qué cámara debía colocarse en cada parte de la canción, qué luces quería, cuál debía ser el fondo y cómo debía ser el escenario. Estaba muy preparado y fue muy profesional. Estoy muy contento de haber trabajado con Borja y Sergio.

¿Tuviste una relación con la representante española, Melody?

Sí, su camerino estaba frente al mío, y siempre la oía cantar. Es increíble. Era un poco difícil comunicarnos porque entiendo un poco de español, pero no lo hablo. Así que sabía lo que decía, pero no podía hablar con ella porque no sabía cómo comunicarme. Pero tiene una personalidad muy divertida y es tal y como la ves en el escenario, exactamente igual que detrás del telón. Es la misma persona. Eso es lo que más me gusta de ella.

¿Crees que Eurovisión sigue siendo un lugar donde la gente puede unirse a través de la música o la política siempre está presente?

La política siempre forma parte de Eurovisión. Quiero decir, es un gran concurso musical en el que se reúnen 37 países. Así que siempre va a haber un aspecto político detrás. Y me decepciona mucho que el aspecto político sea el centro de atención en lugar del arte que se presenta. Pero también me decepciona mucho que se excluya a algunos países y que se permita participar a otros que están en guerra, y que se provoque algo así, lo cual es muy decepcionante. Eso es algo que hay que arreglar en Eurovisión. Y sí, tienen que trabajar mucho en esta situación. Pero este año ha sido mucho más tranquilo y fuerte, sin estrés, en comparación con el año pasado.

¿Qué has aprendido sobre ti mismo durante esta aventura de Eurovisión?

Aprendí cuál es mi límite en cuanto a carga de trabajo y estrés. Pero también descubrí diferentes facetas de mí mismo. Soy de esas personas que tienen que estar en todas partes y me encanta trabajar, así que eso no es un problema para mí. Y también estar pasando por un proceso muy largo, pero teniendo a mi alrededor a gente que me quiere mucho. Así que he aprendido a lidiar con todo a la vez.