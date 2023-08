García-Jalón de la Lama afronta su rectorado con la intención de fomentar la identidad "pontificia y católica” de la Pontificia de Salamanca

El nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama afronta su rectorado con la intención, entre otro objetivos, de fomentar la identidad "pontificia y católica” de la institución académica privada salmantina. Así lo durante su presentación como mandatario en el Aula de Grados de la sede central de la institución académica salmantina, entidad cuyos designios educativos se encargará de dirigir tras el nombramiento, anunciado ayer por el gran canciller, José Luis Retana, y efectuado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede.

García-Jalón de la Lama, quien lleva 32 años en la UPSA, compareció ante los medios de comunicación y explicó que es, precisamente, esa identidad cristiana la que se propone proyectar a la comunidad universitaria y cultural desde su nueva responsabilidad. Un objetivo que, reconoció, “no es fácil” en su aplicación, pero “es algo que la Universidad necesita y también el mundo intelectual y la sociedad española, en general”. Este fue uno de los aspectos que le pidió el gran canciller, según reveló, durante su primera toma de contacto, además de fortalecer las relaciones con la Conferencia Episcopal.

Asimismo, el nuevo rector reconoció que proseguirá con el planteamiento que ha estado vigente, conforme a la ley, que obliga a seguir unos protocolos “muy estrictos”, por ejemplo, en cuanto a cualificación del profesorado o la verificación de los títulos. Una senda por la que transitó su predecesora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, a quien agradeció su labor al inicio de la comparecencia por sus ocho años de rectorado, en lo que, desde su punto de vista, gobernó la Universidad “con acierto”. “También agradezco la parte de intervención que ella ha tenido en mi candidatura, primero, y en mi elección, después, así como su comportamiento durante estos meses desde que se hizo público que había sido designado por la Conferencia Episcopal y desde que, dos meses después, ha llegado el nombramiento”, añadió.

Una designación que, según explicó, fue un proceso “largo y complejo”. En primer lugar, quien también es obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, debe consultar como gran canciller de la Pontificia a las personas que él desee en el seno universitario. “En esta ocasión se ha entrevistado con más de 40 personas para sondear distintos candidatos. Una vez hecho ese sondeo, el canciller propone uno, dos o tres nombres a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, compuesta por 25 obispos, que votan y eligen un candidato. Esa votación fue el 28 de junio. Después, eso se trasladó a Roma. Y allí, lo recibe el Dicasterio de Educación, que a su vez hace consultas al Dicasterio de la Fe y a la Secretaría de Estado. Si no hay objeciones, se procede al nombramiento unos dos meses después”, indicó.

Entre los objetivos académicos fijados, García-Jalón recordó que este mismo curso empieza el grado de Fisioterapia, legado de Cortés Diéguez, y anunció que, de cara al curso que viene, están trabajando en la implantación de dos nuevos grados: uno en Nutrición y Dietética, y otro en el área de la Historia y de las Humanidades. “Los procesos de mejora de la calidad de la Universidad revierten en el atractivo de los títulos”, afirmó, informa Ical.

Según añadió, “es verdad que, en estos momentos, la sociedad académica es muy completiva y, constantemente, el departamento de Marketing analiza cuál es la demanda de titulaciones”. En este sentido reconoció que han tenido una “excelente experiencia” con el grado online de Filosofía implantado hace dos años en la facultad de la que él mismo procede. “Eso es algo que hay que potenciar. Pero también hacer una oferta propia en cuestiones relativas a la filosofía y la teología, que son señas de identidad y tenemos que ofertar, independientemente de la demanda”, declaró.

Durante su intervención inicial, antes del turno de preguntas de los periodistas, el nuevo rector de la UPSA se planteó a sí mismo si esta designación le hace o no feliz. “Postergo las respuesta hasta Navidades. Nuca he sido rector, no tengo experiencia de gestión como rector. Así que ya veremos, pasados tres o cuatro meses, si me parece bien ser rector o lamento el día que acepté el cargo, pero para eso habrá que convocar otra rueda de prensa”, subrayó.