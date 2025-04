«El Gobierno de Sánchez se ha olvidado del medio rural»

Los ganaderos de España, principalmente los de Castilla y León, están más tranquilos, al ver como el lobo va a salir del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Todo ello gracias a las modificaciones que en la Ley de Desperdicio Alimentario ha incorporado el Partido Popular (PP), con varios grupos. Y su gran impulsora ha sido la portavoz de UE del PP en la Comisión Mixta para Unión Europea en el Congreso de los Diputados, la palentina Milagros Marcos, quien asegura a LA RAZÓN, que una vez más el «Gobierno de Sánchez actúa más por ideología que por criterio técnico y por responsabilidad con el mundo rural, con lo que les ha vuelto a abandonar». «Tenemos un Gobierno que en lo único que piensa es en tapar su corrupción y los votos de cada día, aprobando medidas más ideológicas que lógicas», añade. Milagros Marcos también denuncia que hasta el último momento el Ejecutivo central ha intentado paralizar las mejoras. Incluso ha «prevaricando, al modificar, a su antojo, el texto que se debía votar eliminando la posibilidad de rebajar del IVA de los alimentos básicos, por ejemplo. El Gobierno se ha saltado una línea roja que pone en riesgo la Democracia».

Pese a ello, la diputada popular palentina se muestra orgullosa de que el PP haya demostrado que «trabajando, otra forma de gobernar es posible, y que se pueden alcanzar acuerdos sin pagar chantajes, escuchando y dialogando con los sectores y el resto de grupos políticos».

En cuanto a la Ley, dirigente del Partido Popular explica que se han conseguido varias cosas, siendo la principal que el lobo deje de pertenecer al LESPRE, algo que «ya estaba causando demasiados problemas a los castellanos y leoneses, no solo a los ganaderos, sino a todos, ya que se ha visto a estos animales cerca de casas, iglesias y colegios en los pueblos».

Al respecto, resalta que la nueva Ley «permitirá el control del lobo en toda España cumpliendo la regulación europea en la que hemos trabajado y seguimos trabajando para que cambie». «Y esto lo quiero dejar claro porque hay organizaciones políticas -en referencia a Vox-, que están diciendo que hemos abandonado a los ganaderos al sur del Duero, y eso es falso, quiero pensar que lo dicen por desconocimiento y no por mala fe», subraya. Y es que como según explica Marcos, «hemos conseguido que sea gestionable, ya mismo, al norte y que una vez que se apruebe el cambio de la directiva europea, entre junio y septiembre, se aplicará automáticamente y se podrá controlar también al sur del Duero. Se trata de conseguir el equilibrio entre el lobo y la ganadería, no queremos ni ser la excepción europea como hasta ahora, ni abatir lobos por abatirlos sino gestionarlos como en el reto de Europa, con criterios técnicos. Para ello también hemos incluido que sean las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial las que aprueben los datos que se envíen a Bruselas para aplicar los controles y no el Gobierno, que ya envió datos sesgados para justificar incumplir la Directiva que permitía controlar el lobo al norte en España hasta ahora», aclara.

«El PP demuestra que otra forma de gobernar es posible, sin pagar chantajes y dialogando». También, Milagros Marcos lamenta que Vox no haya apoyado toda su propuesta, lo que vuelve a demostrar «el falso relato» con el campo del partido de Santiago Abascal. «Mientras que el PP se ha dedicado a trabajar e incorporar todas las medidas que favorezcan a los agricultores y ganaderos, Vox solo se ha dedicado a lanzar sus soflamas contra el cambio climático. La diferencia es evidente, rigor y trabajo del PP o demagogia y vídeos de Vox», reitera.

Además, del lobo, la diputada popular resalta que la Ley ha permitido modificar la reforma laboral de este ámbito, de modo que «el sector agrario y la industria agroalimentaria ya puede contratar personal temporal hasta 120 días, lo que es muy importante para sacar adelante sus campañas, sobre todo en el sector del vino o de las frutas y verduras».

Asimismo, puso de relieve que la norma permita a los profesionales del campo contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año, lo que les permitirá abaratar costes. Y por último, la Ley de Desperdicio Alimentario deja exentas a las micropymes y a las pequeñas explotaciones, que les permitirá reducir burocracia y cargas administrativas.