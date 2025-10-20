Investigado un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años en un parque de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional investigan a un menor de 15 años y su madre por agredir a una mujer de 76 años en la Plaza de la Solidaridad, en el barrio vallisoletano de La Victoria. La víctima se vio obligada a refugiarse en un bar ante los golpes y amenazas que recibía, donde fue defendida por la propietaria y los presentes, quienes fueron también amenazados, según fuentes policiales consultadas por Ical.

Alertados por diversas llamadas, los agentes de la Policía Local como Nacional se presentaron en el lugar. A su llegada, la mujer agredida y los testigos coincidieron en que ella había sido golpeada por un varón que circulaba en patinete, menor de edad, y que se había dirigido hacia ella “de forma muy violenta” y le ha causado lesiones en la cabeza por herida sangrante en la zona cercana al oído.

Los testigos también señalaron que el padre del menor medió para separar al hijo de la víctima, pues quería seguir agrediéndola. La mujer fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Además, los agresores, de etnia gitana, amenazaron a la propietaria del bar y a todos los que se encontraban en el lugar en ese momento.