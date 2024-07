Isabel Blanco asegura que la Junta va a huir de la "confrontación permanente"

“Vamos a huir de la confrontación permanente”. Así lo asegura la nueva vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, apenas una semana después de la ruptura del Gobierno entre Partido Popular y Vox, situación que ha propiciado que el partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco gobierne en minoría. En una entrevista concedida a Ical, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, destaca que diálogo y el acuerdo con los grupos de la oposición van a marcar esta nueva etapa, y todo ello, con un frente común como es de dar la mejor respuesta a los problemas de los castellanos y leoneses.

"La gente en la calle nos está demandando sobre todo serenidad, tranquilidad y trabajo. Eso es lo que vamos a hacer, huir de esa confrontación permanente que existía. Vamos a trabajar, a generar ilusión, a continuar con las medidas que están funcionando, a solucionar los problemas que hubiera y también a retomar la relación con las entidades del diálogo social", asegura aunque también avisa que va a seguir siendo reivindicativa con el Gobierno de España, al que acusa de estar cometiendo una injusticia con los ciudadanos de esta Comunidad. "No voy aceptar nunca ser una comunidad de segunda y desde luego seré contundente", recalca.

Respecto a la decisión de Vox de salir del Gobierno, Isabel Blanco indica que había "un gobierno que estaba funcionando y se tomó una decisión inexplicable, que hace que nos adaptemos y sigamos trabajando", por tanto ahora vamos a trabajar para que "siga funcionando y desarrollando las medidas que se estaban poniendo ya en marcha".

Durante la entrevista también reprocha al Partido Socialista "bulos" respecto a los derechos de las mujeres: "Esta es la legislatura en la que más se ha invertido en igualdad y en la que más se han aumentado las plazas, tanto en casas de acogida como en centros residenciales, y se han puesto en marcha nuevos programas. Hay un compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia machista", para afirmar rotundamente que "seguimos luchando contra la violencia machista, seguimos siendo tierra de acogida, tierra solidaria, y en el caso de los menores estamos haciendo lo mismo que hicimos desde el 2021".

Respecto al tema de la Igualdad, la vicepresidenta avanza del lanzamiento de una campaña de sensibilización que nos ayude a prevenir lo que es la violencia machista. "Se han roto muchos techos de cristal, pero hay que seguir trabajando, sobre todo, con las generaciones más jóvenes, porque muchas mujeres, aunque no nos hayamos puesto detrás de una pancarta, hemos reivindicado y trabajado durante muchos años para que no pasaran y no ocurrieran algunas cosas, que de repente ahora se normalizan. Había cosas que pensábamos que estaban desterradas y están volviendo", lamenta.

En lo que tiene que ver con el Diálogo Social, matiza que el objetivo es "normalizar determinadas relaciones con entidades, como los sindicatos" y que ya hay en estos momentos varias actas firmadas de acuerdos para desarrollar.

Respecto al debate abierto sobre migración, Blanco indica que "hay un plan de respuesta que está funcionando ahora mismo, un plan que queremos que sea más ágil, que se pongan los medios para que esto pueda ser así, y ahora mismo es lo que hay y es en lo que estamos trabajando.

Ya en clave política, recomienda al Partido Socialista "encontrarse a sí mismo" y pone como ejemplo el "Lexit", con las diferentes versiones desde el propio partido de la oposición en este tema y asegura que se les va a seguir ofreciendo consenso y acuerdos, al igual que al resto de partidos de la oposición.

Finalmente, y preguntada por la negativa dada por Fernández Mañueco de que vaya a haber elecciones anticipadas en Castilla y León, Isabel Blanco es tajante: "Vamos a seguir trabajando este año y medio por las personas de Castilla y León. Vamos a dar esa estabilidad, vamos a dar esa tranquilidad y vamos a seguir desarrollando los proyectos que se estaban poniendo en marcha".