Jancis Robinson destaca la diversidad y excelencia de los vinos de Ribera del Duero

La prestigiosa plataforma especializada en crítica de vinos, JancisRobinson.com, ha publicado los resultados de una cata ciega realizada en el Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero en julio de 2024, dirigida por los expertos Ferrán Centelles y David Molina. Los tres artículos derivados de esta cata destacan la riqueza y singularidad de los vinos de la región, abordando diferentes categorías que reflejan su versatilidad.

La cata pone en evidencia la fuerza del terruño de Ribera del Duero, donde factores como la diversidad de suelos, las variaciones de altitud y el clima desempeñan un papel clave en la personalidad de sus vinos. Este artículo resalta también la reciente implementación del etiquetado de municipios en las botellas, lo que permite distinguir y poner en valor la singularidad de cada zona dentro de la denominación.

Asimismo, el segundo informe se centra en los vinos con una excelente relación calidad-precio, destacando etiquetas por debajo de los 30 euros que mantienen la autenticidad y el equilibrio característicos de la D.O. Ribera del Duero. En particular, se destaca la categoría "roble", que combina frescura y complejidad, demostrando que la accesibilidad no está reñida con la calidad.

Por último, el tercer artículo aborda los vinos de mayor recorrido, los reservas y grandes reservas, aquellos que han sido sometidos a largas crianzas en barrica y botella, lo que les otorga una notable complejidad y elegancia. Se destacan diferentes estilos, desde los más clásicos con una fuerte presencia de madera hasta los que buscan un mayor equilibrio y frescura, subrayando su capacidad de envejecimiento y su posición como referentes de la tradición vinícola de la región.

Estos artículos no solo celebran la calidad de los vinos de la D.O. Ribera del Duero, sino también su profundo vínculo con la tierra que los crea. Desde el poder de su terruño, que otorga a cada botella una historia única, hasta la accesibilidad de sus vinos, que demuestran que la grandeza puede estar más al alcance de lo que se cree. Y, por supuesto, sus reservas, un reflejo de la paciencia, la pasión, la tradición y la perfección que solo el tiempo puede lograr. Este reconocimiento no hace más que confirmar el lugar destacado que la D.O. Ribera del Duero ocupa en el mundo vinícola, un testimonio de su legado y su futuro prometedor.

"Estamos profundamente orgullosos de que los vinos de Ribera del Duero sigan ganando reconocimiento internacional, y que una plataforma de prestigio como JancisRobinson.com ponga en valor la autenticidad y la diversidad de nuestra región. Cada botella que produce nuestra tierra refleja un esfuerzo conjunto de generaciones de viticultores que, con pasión y dedicación, preservan la esencia única de nuestra denominación. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la calidad y la tradición, al mismo tiempo que demuestra que la grandeza de nuestros vinos está al alcance de todos, independientemente del precio o la categoría. Este es solo el comienzo de un futuro lleno de nuevas oportunidades para nuestra D.O.", destaca Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero.