José Mazarías apuesta por destinar un millón de euros al fomento del empleo, la bajada de impuestos y la creación de una Concejalía de Comercio e Industria

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Segovia, José Mazarías, apostó por destinar un millón al fomento del empleo, la bajada de impuestos y la creación de una Concejalía de Comercio e Industria. Así se lo trasladó a miembros del plenario de la Cámara de Comercio, encabezados por su presidenta, María José Tapia, en un encuentro en el que el dirigente popular también estuvo acompañado por el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons; la presidenta del PP segoviano, Paloma Sanz; y el secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente.

La reunión ha servido para que el candidato popular presentara su programa a los representantes de la institución cameral segoviana. Una de las primeras actuaciones que incluye el programa de los populares es la creación de una Concejalía de Comercio e Industria con la que “generar confianza en nuestros emprendedores, industriales y hosteleros segovianos, porque es de lo que adolece nuestra ciudad”, ha dicho Mazarías quien ha anunciado que dedicarán 1M€ a la formación de emprendedores y a la creación de planes específicos, así como a la puesta en marcha de cursos de empleo y de actividades que sirvan para retener el talento en nuestra ciudad y que no tengan que irse fuera por la falta de oportunidades.

Asimismo, les ha hablado, también, de la creación de una plataforma de venta digital de los productos y servicios que ofrecen los empresarios segovianos; una plataforma “adecuada y competitiva, no como la que hay en estos momentos, que no funciona y nadie confía en ella y que no es más que la evidencia de la falta de ideas del gobierno municipal socialista”.

En materia de fiscalidad, José Mazarías ha insistido en que no subirán impuestos, ni tasas, ni tampoco crearán impuestos nuevos porque “ya está bien de ocurrencias”, ha dicho el candidato popular, “como la de la alcaldesa socialista Clara Martín que propone imponer una tasa turística, que nos colocaría en una situación de desventaja frente a otras ciudades como Ávila y Toledo, en donde sí gestionan el turismo y lo hacen sin ocurrencias”. La intención de los populares, con Mazarías al frente, es revisar el sistema de fiscalidad de la ciudad para bajar impuestos como el de circulación o el de vados y establecer bonificaciones de impuestos a las empresas de nueva creación que generen empleo.

“Bajando impuestos – y ya lo ha demostrado el Partido Popular, porque va en nuestro ADN – y teniendo más disponible en los bolsillos, se genera la posibilidad de invertir más y de que haya un mayor desarrollo económico y todo ello lleva aparejado consigo la generación de más empleo. Esto es lo que queremos y lo que estoy ofreciendo con nuestro Plan de gobierno, confianza y lo mejor para Segovia”, ha asegurado el candidato popular, del que ha dicho el Vicesecretario General del PP, Esteban González Pons, ser “un alcalde natural para Segovia, es de aquí, vive aquí y trabaja aquí y forma parte de Segovia como el propio Acueducto o el Alcázar”.

González Pons ha destacado el proyecto para Prado del Hoyo de los populares segovianos porque “no puede haber empresas, si no hay suelo donde puedan instalarse y se van a los municipios donde sí les ofrecen ese suelo. Si hay algo en lo que es especialista el Partido Popular es en la creación de empleo”.

El también vicepresidente del PP europeo se ha puesto a disposición de José Mazarías para que Segovia tenga su enlace en Bruselas; “me ofrezco a ser desde fuera uno más de sus concejales si es el alcalde de Segovia, para defender los proyectos de esta ciudad en la capital comunitaria y pelear, codo con codo, para que lleguen a Segovia todas las subvenciones europeas que sean posibles”.