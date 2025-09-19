La Junta avanza en las obras del polígono industrial 'Las Mangadas' en Abades, Segovia, con una inversión de casi 9 millones

La Junta de Castilla y León licita por 8,89 millones de euros (IVA incluido) las obras de urbanización del Sector Industrial 'Las Mangadas', en la localidad segoviana de Abades, que tienen un plazo de ejecución de 16 meses. Este proyecto busca impulsar el desarrollo económico del municipio mediante la creación de un entorno industrial “moderno, eficiente y sostenible”, según informó hoy la Junta en un comunicado.

El objeto de la licitación es la ejecución de las obras necesarias para dotar de infraestructuras completas y servicios urbanísticos al sector, en cumplimiento de la legislación urbanística vigente y del planeamiento general. De acuerdo con lo establecido en el Plan Regional de Ámbito Territorial 'Las Mangadas' aprobado en junio de este año, la superficie total afectada por el proyecto asciende a 468.815,65 metros cuadrados, de los cuales 343.048 se destinan a suelo urbanizable de uso industrial.

Asimismo, se prevé la creación de parcelas de distintos tamaños, con una edificabilidad equilibrada y respetuosa con el entorno. Además de la red viaria y peatonal, se han reservado áreas verdes y se dotará de un doble sistema de saneamiento, para aguas fechas y para la lluvia. Además, se instalarán 93 puntos de iluminación LED y se ejecutará una red de fibra óptica con seis tubos de 40 milímetros.

En la actualidad se están desarrollando 14 enclaves industriales con una superficie de más de 14 millones de metros cuadrados y una inversión estimada de 250 millones de euros.