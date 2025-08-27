El teatro toma Ciudad Rodrigo dentro y fuera de las salas por la Feria de Castilla y León

La Feria de Teatro de Castilla y León vive este miércoles 27 de agosto su primera jornada completa con el inicio del tradicional programa para niños 'Divierteatro', dedicado al 125 aniversario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal, y los estrenos de 'Miscelánea' y 'Carrusel ambulante', una vistosa propuesta de calle.

La vocación de llegar a todos los públicos, tanto en temas como en formatos, que defiende como bandera el director de la Feria, Manuel González, se refleja en este día con 11 funciones, entre ellos la presentación en castellano del espectáculo infantil 'RUCS El maleficio del brujo', de La Pera Limonera.

El 'Carrusel ambulante' es una de las propuestas que empapan de teatro toda la ciudad, una de sus señas reconocibles, en este caso un espectáculo familiar, itinerante, que consta de dos partes estáticas.

Los hermanos Trampoli han llegado a Ciudad Rodrigo acompañados de su carrusel ambulante, un tiovivo que ha pasado de generación en generación, viajando por todos los rincones del mundo para ser mostrado.

A simple vista, parece un carrusel antiguo como cualquier otro, pero pronto el público descubre su extraordinario secreto: los caballitos, al girar, cobran vida, bajan de sus puestos y comienzan a interactuar con los espectadores, envolviéndolos en una experiencia mágica y llena de fantasía.

Durante esta visita, el público interactúa con esta prole de corceles gigantes y conoce la historia de esta familia, guardianes del carrusel y de su magia única, en otra propuesta teatral que incluye la participación de los espectadores como hay varias en esta programación.

'Miscelánea', por su lado, aborda cuestiones relacionadas con la salud mental, la psiquiatría infanto-juvenil y los cuidados, a partir de documentos, fotografías y vídeos recopilados por director Juan Carlos Fernández (de la compañía cántabra Ruido Interno), con material añadido por la artista de Castilla y León Estrella R.

'RUCS El maleficio del brujo', dirigido por Toni Alba, autor del texto junto a Pere Casanovas y Pere Romagosa, reinterpreta el mundo de los cuentos de la mano de dos comediantes que van de pueblo en pueblo, un trabajo que es el primero de los dirigidos específicamente a niños (a partir de 4 años) dentro de los programados en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Este miércoles 27 agosto también ha comenzado otra de las propuestas emblemáticas de esta Feria, las actividades de animación para niños de Divierteatro, que giran este año en torno al 125 aniversario del Teatro.

Hasta el sábado, entre las 10.00 y las 13.00 horas, la plaza del Buen Alcalde y la del Conde desplegarán distintas propuestas lúdicas y educativas para niños (a partir de 6 años en el primer espacio y de 3 a 6 años, en el segundo).