Lactancia solidaria

Esther Rodríguez es una mujer palentina, madre primeriza y nodriza a la vez. Se convirtió en donante de leche materna a las pocas semanas de nacer su hija. Un gesto sencillo, altruista y generoso que puede salvar la vida de un bebé prematuro. La leche materna es el alimento ideal para cualquier recién nacido y más para aquellos que llegan al mundo antes de tiempo. Estos niños tienen un peso por debajo de lo deseado o la madre no puede darles el pecho. Contiene muchos más beneficios que las fórmulas artificiales. Por eso, se convierte en el mejor aliado de los pequeños que permanecen ingresados en las UCIS neonatales de los hospitales de la Comunidad.

Eso fue lo que animó a Esther a dar el paso de donar. En total, contribuyó a alimentar a diez recién nacidos gracias a los más de cinco litros que entregó en el Banco de Leche Materna, ubicado en el Hospital Río Hortega de Valladolid. “Es una experiencia muy gratificante y ojalá hubiera más mujeres que se animaran a hacerlo”, asegura. En su caso, descubrió esta posibilidad casi por casualidad y lamenta que, en general, haya tanto desconocimiento. “Muchas madres ni si quiera saben que pueden donar leche y es una pena porque puede ser la única manera de que estos pequeños tengan la oportunidad de salir adelante. Además, protege contra problemas intestinales graves y disminuye el riesgo de infección”.

Esta palentina considera necesaria una mayor difusión, no solo para incrementar la cantidad de leche almacenada en el Banco, sino para ayudar a derribar los posibles miedos de las madres lactantes. “Es cierto que donar te puede generar ciertas dudas. En mi caso, me preocupaba no producir suficiente leche y que mi hija se quedara sin alimento, pero nada más lejos de la realidad. Ahora siempre repito que hay leche para todos. De hecho, cuanto más te estimulas, más cantidad produces”, explica.

El proceso para donar es muy sencillo aunque es obligatorio pasar ciertos controles de seguridad. “Uno de los requisitos es que tu hijo tenga, cómo mínimo mes y medio. De esta manera, se aseguran que el plan de lactancia está bien establecido y no va a haber ningún problema”. A partir de ahí, se concierta una reunión con la futura donante y se le realiza un análisis de sangre para descartar infecciones como VIH, hepatitis o sífilis que podrían transmitirse al bebé. Una vez eliminan los posibles riesgos, se hace entrega de todo el material necesario para la extracción, almacenamiento y transporte de la leche. “Te lo ponen muy fácil. Tienen mucho tacto y son todos encantadores”, reconoce Esther.

El único inconveniente, a su juicio, es que Valladolid es la única provincia de Castilla y león con Banco de Leche Materna. “Hay que mantener unas condiciones óptimas de higiene durante todo el proceso. Hay que lavarse las manos, esterilizar el material y congelar la leche nada más extraerla. Es importante saber que se puede almacenar en casa, como máximo, durante dos semanas y luego hay que enviarla para que sea tratada y conservada en el Hospital”.

Esther tuvo que dejar de donar por motivos laborales pero sigue dando de mamar a su hija de diez meses recién cumplidos. Por eso, reconoce la importancia de que las ciudades tengan lugares habilitados para una lactancia cómoda, segura y tranquila. Con ese propósito surgió ‘MaterMap’, una aplicación móvil diseñada por la palentina, Loli Rodríguez, y que pone a disposición de las usuarias un mapa interactivo donde poder localizar establecimientos disponibles para dar el pecho.

“Nos ofrecieron participar hace unos años y aceptamos sin dudar”, explica Isabel Diez de ‘Esperanza López Artesanía Infantil’, una de las tiendas adheridas a esta iniciativa. “A muchas mujeres les da apuro entrar a dar de mamar a un negocio sin comprar o consumir. Esto ayuda a desterrar esa idea de la cabeza y evitar que pasen un mal trago. Gracias a la aplicación saben que pueden venir con su bebé con toda confianza”.

‘MaterMap’ permite, no solo descubrir puntos de lactancia, sino conocer información de interés para las madres como, por ejemplo, el grado de privacidad, si se trata de un local accesible o si disponen de cambiador de pañales o espacio para el carrito. “En nuestro caso ponemos a disposición de las mujeres un probador donde pueden estar tranquilas. Es una solución perfecta cuando el niño necesita comer y estás lejos de casa”, asegura Isabel. Recuerda, además, que todos los establecimientos incluidos en la aplicación cuentan con un distintivo en forma de pegatina a la entrada del local para que sean fácilmente identificables. “Creo que mucha gente desconoce que se ofrece este servicio de forma totalmente gratuita”, lamenta.