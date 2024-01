León y Bragança renuevan lazos para proyectos beneficiosos para ambos territorios

El presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez, asistió a la asamblea de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) León-Bragança, que se celebró en la Cámara Municipal de la localidad portuguesa con la participación presencial de todos sus miembros, entre ellos el de su máximo responsable, Hernani Dinis Venâncio Dias.

Durante el encuentro, en el que también participaron como vocales el vicepresidente de la institución provincial leonesa, Roberto Aller, y el diputado delegado de Contratación y Desarrollo Económico, José Pellitero, se aprobó presupuesto anual de la AECT para el presente ejercicio, que se eleva a 60.000 euros, con las aportaciones que realizan a partes iguales ambos miembros de la Agrupación, la Diputación de León y la Cámara Municipal de la localidad portuguesa, y las transferencias de fondos europeos por proyectos aprobados.

Tal y como figuraba en el orden del día, la AECT León-Bragança sirvió para dar cuenta del estado de los proyectos aprobados por Europa. En concreto, se abordaron los denominados ‘L’inclusion sociale, scolaire et professionelle des enfants et des jeunes relevant de la protection de l’enfance’ y ‘Oral traditions and intangible heritage’, ambos financiados por el programa Erasmus+.

Del mismo, los miembros de la asamblea acordaron mantener todas las actividades previstas así como celebrar reuniones de trabajo presenciales con mayor frecuencia para poner en marcha nuevos planes que pongan en valor los recursos y las oportunidades de ambos territorios.

Este órgano de cooperación territorial celebró su sesión constitutiva el 17 de mayo de 2016. Desde entonces, ha liderado y participado en diversos proyectos que han competido en diferentes programas europeos y ha desarrollado diversas actividades deportivas, culturales, formativas y económicas.