Llamada a la población diana en Castilla y León para que se vacune contra la gripe y la covid

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, hizo hoy un llamamiento a la población diana para que se vacune contra la gripe y el Covid, ya que se trata de una de las medidas más importantes para garantizar su salud en determinados grupos de edad y en personas con pluripatologías, que son enfermedades que pueden producir “descompensaciones” importantes e incluso la muerte del paciente.

El consejero, que esta mañana se vacunó en el centro de salud de la Casa del Barco, en Valladolid, también extendió el llamamiento a los profesionales sociosanitarios y a los trabajadores de los servicios de emergencias.

Vázquez recordó que la pasada semana comenzó la campaña de vacunación para los usuarios de residencias y destacó que hasta el lunes ya habían recibido las dosis 21.800 personas, cifra que supone casi la mitad de este colectivo. Además, indicó que no se están registrado incidencias notables, aunque reconoció que mientras con la vacuna de la gripe no se ha registrado ningún problema, no ocurre lo mismo con la del Covid, que depende del Ministerio de Sanidad, con la que sí se han producido algunos retrasos en el suministro. En este sentido, indicó que desde los centros de salud se intenta vacunar de las dos dosis a la vez para reducir citas.

La cita para la vacunación puede solicitarse a través de los canales habituales como App Sacyl Conecta, número de teléfono de su centro de salud y en el Portal de Salud de Castilla y León. El grueso de la campaña tendrá lugar en octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre aunque los centros de salud siempre tienen un remanente de vacunas para quien desee vacunarse más tarde.

Para esta campaña 2023-2024, la Consejería de Sanidad contará con 805.500 dosis de vacunas frente a la gripe, al incluir este año las recomendaciones que se administre para la población infantil de seis a 59 meses y las personas fumadoras.

Por otra parte, el consejero ha reconocido que en estos momentos existe una "carencia importante" de psiquiatras y psicólogos clínicos debido al hándicap que suponen las escasas plazas de formación MIR con la que cuentan los hospitales de Castilla y León y que hay problemas estructurales aunque apuntó que recientemente se ha abierto el hospital de día de salud mental infanto-juvenil de Salamanca al que se van a sumar los de León y Burgos.

Por último, ha manifestado que la proposición de ley presentada por el PP para blindar los servicios públicos esenciales en la Comunidad no contempla ninguna reorganización del sistema y sí la pervivencia de los centros de salud y una atención "próxima" y de "calidad".