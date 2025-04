Mañueco convoca a los partidos políticos con representación en las Cortes los días 4 y 7 de abril

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, convocó a los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León a mantener una ronda de contactos los días 4 y 7 de abril, tal y como se comprometió en el Debate de Política General celebrado la semana pasada, según informaron a Ical fuentes políticas.

Fernández Mañueco se comprometió en el debate del estado de la Comunidad a dar una oportunidad al diálogo y avanzó los temas para esta nueva ronda, como Presupuestos, la financiación autonómica, las infraestructuras, el Corredor Atlántico, la sanidad, la violencia de género y la Política Agraria Común (PAC).

Según las mismas fuentes, tras el envió hoy mismo de las cartas, las reuniones comenzarán este viernes, 4 de abril, con la recepción al PSOE, Vox y PP, y ya el lunes, 7 de abril, a UPL, Soria Ya, Por Ávila y Podemos, de manera que quedan fuera el procurador Francisco Igea y los dos no adscritos, dado que se convoca a partidos políticos con representación en las Cámara parlamentaria.

El PSOE de Castilla y León ya confirmó que será su nuevo líder, Carlos Martínez, quien acudirá a la reunión, ya que en sus declaraciones ha expresado su disposición al acuerdo en materias como los Presupuestos o la ley de violencia de género, que se tramita en las Cortes, también dentro de los posibles pactos.

Primera negativa

El portavoz parlamentario de Vox, David Hierro, calificó de “innecesario” acudir a la ronda convocada por el presidente de la Junta, después de que en el debate de política general despreciara sus propuestas, salvo que reconsidere su postura y manifieste públicamente su interés en profundizar en ellas.

Según informaron fuentes de Vox, esta es la respuesta de Hierro tras recibir la carta de la jefa de Gabinete del presidente de la Junta en la que invita a la ronda de reuniones para tratar asuntos de Comunidad, en la que convoca a los principales partidos el viernes, día 4 de abril.

En su respuesta a la misiva, el portavoz de Vox argumenta que los temas propuestos para la reunión “ya se trataron” en la sesión del debate del estado de la Comunidad, la semana pasada en las Cortes, y subraya que la respuesta del presidente fue “hacer una pelota” del documento” y tirarle al suelo al lado de la tribuna de oradores del hemiciclo.

“Debido a esto estimamos innecesario el encuentro, salvo que el presidente haya reconsiderado su postura y manifieste públicamente su interés en profundizar sobre ellas”, explica Hierro. “La cuestión es que el presidente de la Junta dejó el otro día clara su respuesta a nuestras propuestas sobre los asuntos a tratar”, argumenta, en referencia al papel “arrugado” que hizo el presidente del documento y tiró al suelo.

En el documento presentado en el debate de política general, Hierro instó al presidente a recoger sus propuestas al ser las mismas que el valenciano Carlos Mazón acaba de pactar con Vox, aunque también le advirtió que “cuanto más tiempo pase, más va a seguir subiendo la inflación” para Fernández Mañueco y su Gobierno.

Vox entiende que, tras escuchar al presidente que “no pinta nada aquí", tienen la respuesta y no ven “la necesidad de acudir”, salvo que Fernández Mañueco “salga mañana con una declaración institucional” en la que se comprometa a no acoger a ningún menor inmigrante no acompañado y a rechazar el pacto verde.

En ese caso, entendería este partido que el presidente de la Junta “ha recapacitado por el desprecio mostrado el otro dia hacia los millones de votantes de Vox en toda España, y a los 215.000” que les votaron en las últimas elecciones en Castilla y León.

Rondas anteriores

El modelo de convocar una ronda con los partidos políticos con representación en las Cortes ya se celebró de forma similar en octubre de 2023, también justo después del debate de política general de ese año, retraso hasta después del periodo estival por las elecciones generales de julio.

En esa cita, en la que aun gobernaba en coalición con Vox, ofreció a los partidos acuerdos sobre la sanidad la financiación autonómica y el Corredor Atlántico, sin que fraguara ninguno de ellos, ya que solo avanzó hasta la presentación de propuestas, sin sentarse a su debate.

El entonces secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, planteó dos condiciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para sentarse a hablar, que rompiera el pacto con Vox y que cumpliera los acuerdos suscritos.

El único acuerdo fue la constitución de tres mesas para abordar los relativos asuntos, pero el resultado de esa convocatoria fue desigual, ya que pasó de la disposición de Por Ávila a las condiciones de UPL, Soria Ya, Podemos y PSOE, mientras que Vox, sin plantear líneas rojas, pidió introducir nuevas materias como la educación o el sector primario.

En el inicio del curso político, el pasado mes de septiembre, dos meses después de la salida de Vox del Gobierno autonómico, el presidente de la Junta avanzó su intención de presentar los Presupuestos y de abrir una ronda con los grupos para abordar materias como la sanidad, los presupuestos o un calendario de obras viarias o ferroviarias pendientes, aunque precisó que no había una agenda cerrada.

El 15 de octubre, último día del plazo para su presentación, Fernández Mañueco dio a conocer el techo de gasto y el anteproyecto de presupuestos. En esa ocasión, fue el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien se reunió con los grupos para hablar de las cuentas.

El Grupo Socialista se abstuvo y el techo de gasto fue aprobado, pero no hubo acuerdo para los presupuestos, ya que la oposición se mantuvo firme en que las cuentas entraran en las Cortes y allí se negociarán y la Junta afirmó que solo las remitiría con un acuerdo previo.