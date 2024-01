Mañueco ofrece al Gobierno central “exportar” el modelo educativo de Castilla y León a toda España

La sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acogió hoy durante más de una hora un encuentro entre la titular del Departamento, Pilar Alegría, y el presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Fernández Mañueco, quien le trasladó a la ministra “diferentes propuestas” para mejorar el sistema educativo de Castilla y León y de España. “Es evidente y claro que en Castilla y León nos preocupa la educación porque es la base de la transformación de la sociedad”, subrayaba el dirigente autonómico tras la reunión en la que, según ha anunciado, ha ofrecido a Alegría “la posibilidad de exportar el modelo de éxito educativo de Castilla y León a toda España”, ya que la región “es un referente, según el último informe PISA”.

Este documento, como recordó el máximo dirigente de la Junta, ha refrendado que la autonomía tiene “el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo". "Si fuéramos un país estaríamos estaríamos entre los 10 mejores sistemas educativos del mundo”, explicó. “Nuestro modelo está basado en el mérito, en el esfuerzo, en la capacidad y en nuestra voluntad política irrenunciable de estar a la vanguardia de la innovación pedagógica”, señaló Mañueco, insistiendo en que la Junta quiere “ayudar al sistema educativo español” porque su mejora “tiene que ser una prioridad para el Gobierno del Estado. Así lo exigimos desde Castilla y León”. “Espero que la receptividad que he tenido en algún tema se traduzca en hechos, y no quede solo en palabras”, completó.

En el encuentro entre ambos dirigentes se han puesto sobre la mesa también otras cuestiones que el presidente de la Junta había solicitado tratar con la ministra a través de una carta enviada a finales de noviembre, como la posibilidad de implantar una EBAU única en todo el territorio nacional. Una propuesta en la que las diferencias entre ambos Gobiernos, como ha reconocido el propio Mañueco, “son insalvables en estos momentos”. “Desde Castilla y León apostamos por implantar una EBAU única en toda España. Técnicamente consideramos que es posible y consideramos que no solo es más justo, sino que garantiza mucho mejor la igualdad de oportunidades para todos los alumnos a la hora de acceder a la Universidad, y encaja perfectamente con el distrito universitario único”, ha detallado el presidente de la Junta que ha indicado, no obstante, que el camino del Gobierno central en este sentido no va por el mismo camino.

En cuanto a la educación gratuita de 0 a 3 años, que se implantará “definitivamente” en Castilla y León el próximo curso pero que, de momento, ya beneficia a unas 16.000 familias en la comunidad, la Junta ha solicitado al Ministerio “que de cara a próximos cursos hemos solicitado que el 50 por ciento de esta medida, que supone un ahora de unos 2.000 euros por curso y niño, debe ser financiado por el Gobierno de España y el otro 50 por ciento, las comunidades autónomas”. “Creo que es una propuesta importante ya que ambas Administraciones consideramos que es un tema muy importante”, ha remarcado el líder autonómico.

Dispositivos electrónicos

Uno de los temas más polémicos en los últimos meses es el de la posible prohibición del uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos. En este sentido, Mañueco ha recordado que en Castilla y León “desde el año 2007 está prohibido por ley el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos con carácter global y general en los centros educativos de la comunidad”, siendo los propios centros los que establecen su propio reglamento “para concretar los distintos aspectos” de esta cuestión, como las posibles excepciones docentes en las que se permite el uso por cuestiones educativas, siendo además los propios centros los que deben vigilar que se cumpla la norma. “Fuimos uno de las Comunidades pioneras en este asunto y nuestra postura en esta cuestión, por tanto es clara”, ha subrayado el presidente castellano y leonés, enfatizando, además, que la Junta se mantiene “en el mismo punto”.

En la cita en el Ministerio, Mañueco y Alegría también han dialogado sobre la norma que, desde el pasado 1 de enero, obliga que todos los alumnos de Formación Profesional sean dados de alta en la Seguridad Social durante sus prácticas. Sobre esto, el presidente autonómico ha instado al Gobierno a flexibilizar esta medida y a hacerse cargo de su “sobrecoste”.

Desde el Ministerio recuerdan que, entre 2020 y 2023, el Ministerio de Educación destinó en Castilla y León más de 825 millones de euros, una inversión histórica. Sólo en becas, este Gobierno ha invertido más de 140 millones. El pasado curso fue de 104 millones y de ella se beneficiaron 43.855 estudiantes, 3.802 más que en el curso 2017-18, durante la anterior administración. Además, se han destinado 38,4 millones de euros para la creación de 3.765 plazas de 0 a 3 años, y 260 millones de euros para transformar la FP y adecuarla a las demandas del tejido productivo. Esto ha permitido la creación de 18.271 plazas nuevas.