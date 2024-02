Formación Más talleres para favorecer la educación digital y avanzar en la seguridad en internet La Junta refuerza este mes su programación formativa presencial y online en los Espacios CyL Digital Espacio CyL Digital de Ávila Ricardo Munoz Martin (Spain) Ical Sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso seguro de internet y promover un uso positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre menores y jóvenes. Este es el objetivo que persigue la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Y aprovechando la celebración del Día Internacional de la Internet Segura que se celebra este martes, se van a llevar a cabo numerosos talleres gratuitos pero a lo largo de este mes en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia y en la red de centros asociados en el medio rural. Más Noticias Sanidad El Instituto Biosanitario de León será referente en investigación ambiental, agroalimentaria y de veterinaria

Alimentación Patatas Meléndez reforzará en Fruit Logistica su apuesta por la internacionalización y el origen

Bajo el lema 'Juntos por una Internet mejor', Castilla y León se suma a este movimiento global con estas actividades formativas que se van a realizar tanto en modalidad presencial como online, dirigidas a ciudadanos, familias y pymes, con la finalidad de mostrarles cómo prevenir y actuar ante los principales riesgos que existen en Internet, configurar la privacidad en redes sociales, identificar bulos (fake news), o configurar el control parental en los móviles de los menores, entre otras cuestiones. Con esta iniciativa, el departamento que dirige María González Corral quiere reflejar su compromiso con la educación digital y la seguridad en internet, ofreciendo recursos valiosos para que ciudadanos, familias y empresas puedan navegar por la red de manera segura y responsable. Las inscripciones para participar en estas actividades gratuitas se pueden realizar a través de la página web CyL Digital , el teléfono gratuito 900909752, o acudiendo a los propios Espacios CyL Digital ubicados en cada una de las capitales de provincia.

