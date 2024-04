Medio centenar de películas de una veintena de países se exhibirán en la 23 edición de Cinhomo de Valladolid

Los Cines Casablanca, la sala Delibes del Teatro Calderón y el LAVA acogerán del 11 al 18 de abril la 23 edición de Cinhomo, el único festival de cine LGBTI de Castilla y León, en el que los espectadores tendrán la oportunidad de disfrutar de casi 56 películas de una veintena de países: 15 largometrajes (12 de ellos en la competición oficial), 26 cortos (25 de ellos a concurso) y 13 documentales ( seis largos y siete cortos).

En esta edición, el premio de honor del festival será para el dramaturgo y actor vallisoletano Alberto Velasco, que ejercerá como padrino en la gala de inauguración, que será presentada por la periodista Eva Moreno y contará con la actuación del cantautor Nacho Prada el día 11 a partir de las 19.00 horas en el LAVA. La sesión arrancará con la proyección del cortometraje `La cita´ dirigido por la actriz fallecida el pasado Itziar Castro y contará con la presencia de una de sus productoras, Cecilia Gessa.

A continuación, se exhibirá el largometraje `Te estoy amando locamente´, de Alejandro Marín, con la presencia de las actrices Carmen Orellana y Lola Buzón. La película permitirá, en palabras de la directora de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, "echar una mirada atrás a la evolución del movimiento a lo largo de muchos años que hoy nos permite disfrutar de derechos y de leyes que nos amparan frente a los discursos de odio y LGTBIfobia". Según apuntaron, está prevista la asistencia, entre otras autoridades, de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En su intervención, recogida por Ical, Rodríguez lamentó que Castilla y León sea "la única autonomía española que todavía no cuenta con una ley LGTBI, dado que Asturias tiene su norma en tramitación". Asimismo, Rodríguez recalcó la voluntad de los organizadores de extender a otras provincias la programación del festival, algo que no será posible mientras que no cuenten con una mayor prestación económica de instituciones como la Junta.

En la presentación participó también la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, que destacó la importancia de poner en valor la diversidad a través del cine. "Si hay un arte que realmente es capaz de acoger todo tipo de sensibilidades y perspectivas en la vida, es el cine. Es la mejor manera de mostrar la realidad social, hasta dónde somos capaces de llegar; el cine es ese gran cajón que nos acoge a todos", señaló.

Entre las novedades de esta edición, el jurado de la sección de documentales será por primera vez intergeneracional, olvidando la distinción de anteriores ediciones entre jurado joven y senior. El precio de las localidades se incrementa un euro, pasando de cinco a seis euros en la sección oficial y de tres a cuatro en las sesiones de cortometrajes. El acceso a las galas y a la proyección de documentales seguirá siendo gratuito, si bien este año se admitirán donativos de un euro para sufragar los gastos de organización.

Cinhomo recordará también este año a los fallecidos Concha Velasco, con una proyección especial de `ChuecaTown´, de Juan Flahn, y Ventura Pons, de quien se recuperará el documental `Ocaña, retrato intermitente´, que se exhibirá en la gala de clausura el día 18, presentada por la actriz María San Miguel en la sala Delibes del Teatro Calderón.

También se exhibirá como proyección especial ´Gallo rojo` del vallisoletano Enrique García Vázquez, y `Mysterious Skin´, de Gregg Araki, en su 20 aniversario. Las proyecciones del ciclo de ficción tendrán lugar del 12 al 14 de abril en los Cines Casablanca con títulos como `Las buenas compañías´, de Silvia Munt; `Rotting in the Sun´, de Sebastián Silva, `Housekeeping for begginners`, de Goran Stolevski; o `Femme´ de Sam H Freeman y Ng Choon Ping, entre otros. El jurado de esta sección estará formado por José Barbado, Beatriz Esteban Agustí y Samuel Prieto Abia.

Ibán Pámies, Sisi Cáceres, Jesús Barrio, Histro Todorov y Alexis Renou serán algunos de los profesionales invitados que se acercarán al festival para mantener diferentes encuentros con el público. La programación se completará con el XVII Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, formado por trece títulos, que según apuntó David Lagunilla, del equipo organizador, conforman "una propuesta imprescindible para acercarnos a la sensibilidad y el reconocimiento de las personas LGTBI".