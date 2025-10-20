Mercadona comercializa 71.000 toneladas de Castilla y León

La compañía Mercadona ha comercializado unas 71.000 toneladas de patatas procedentes de los campos de Castilla y León, lo que supone un 29 por ciento más que en la campaña anterior. Además, se trata de una cantidad que supone que más del 38% que se comercializan por parte de la compañía en toda España proceden de esta comunidad.

Y es que Mercadona ha comercializado este año 184.800 toneladas de patata nacional, un 35 por ciento más que el año anterior, gracias a su apuesta por las dobles cosechas (campañas de invierno y de verano). En concreto, ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que

se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener patata nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año.

En total, por tanto, Mercadona ha podido ofrecer patata nacional durante ocho meses. “Ello ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad”, destaca Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona, quien añade que “gracias a la buena calidad de la patata, la demanda h a aumentado considerablemente”.

Todo ello gracias a la colaboración y a los acuerdos estables que mantiene con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut.