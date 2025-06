Mila Marcos: "Europa debe actuar frente a legislaciones nacionales que exigen información confidencial, como al alojarse en hoteles"

La diputada del PP por Palencia y portavoz de los populares en la Comisión Mixta para Unión Europea en el Congreso y en el Senado, Milagros Marcos, ha estado esta semana en la capital de Polonia, Varsovia, participando en varias reuniones de Parlamentos nacionales europeos dentro de la Conferencia de órganos especializados en asuntos de la UE, donde ha hablado de políticas prioritarias para el agua y más apoyo para el sector del campo, pero también de seguridad, libertad de prensa e inmigración en sus dos últimas intervenciones, en las que, entre otras cosas, ha reivindicado con vehemencia la libertad de los medios de comunicación y la aplicación del reglamento europeo de medios también en España.

Igualmente, ha llamado a la Europa de la Unión a actuar cuanto antes en la frontera sur del continente, la que afecta a España, ante el riesgo de la inmigración irregular por el drama humano que supone y como puerta a las células terroristas. "Europa debe actuar aunque el Gobierno de Sánchez no lo pida", decía Marcos, quien se felicitaba porque vuelve a casa con a satisfacción del deber cumplido porque todas las propuestas que ha planteado en estas reuniones se hayan incluido en el documento final. .

La dirigente popular recordaba en su primera intervención que la ciberseguridad y la lucha contra la desinformación son "claves" para garantizar la seguridad en la Unión Europea. "La ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales, aún no siendo perfectas, son eficaces en esta lucha ante las injerencias de terceros países, como se vio con Meta y Rusia durante la precampaña de las elecciones europeas", decía Marcos.

Por este motivo, apelaba a la necesidad de que todos los países apliquen estas normas "para protegernos". En este sentido, advertía de que todavía queda mucho por hacer al respecto, como por ejemplo controlar las inversiones extranjeras en los medios de comunicación para evitar "injerencias hostiles". Además, llamaba a la UE a exigir a todos los países que cumplan la directiva de protección de datos personales para de esta forma evitar legislaciones nacionales contrarias que exigen información confidencial incluso para alojarse en establecimientos turísticos,en alusión a España.

"Tenemos que garantizar que el reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación se aplica y se cumple en todos los países sin interpretaciones", apuntaba la parlamentaria palentina, ex consejera de Agricultura y Ganadería con Juan Vicente Herrera en Castilla y León.

Y es que, en su opinión, esto supondría combatir injerencias y proteger a los periodistas y sus fuentes así como defender el pluralismo de la prensa pública y privada. "Esta norma impide injerencias y amenzas a medios no afines al Gobierno de turno, por eso la UE debe exigir su cumplimiento, para garantizar el estado de derecho, a la información sin control político", finalizaba su primera intervención.

Sin paz no hay nada

La última de las intervenciones de Mila Marcos en este foro de parlamentos europeos tenía como protagonista a la financiación en materia de Defensa, la inmigración irregular y el riesgo que esta supone para los europeos. "Si no hay paz no hay sostenibilidad, bienestar ni competitividad. Si no hay paz, no hay nada", advertía la popular, quien defendía la necesidad de que haya un compromiso firme de cada estado miembro en materia de financiación. "Cada país debe tener un presupuesto asegurado y aprobado en el Parlamento para dar garantías hoy y en el futuro a las políticas de la OTAN", señalaba.

Asimismo, Marcos llamaba a la UE a fijarse más en el fenómeno migratorio irregular que se está produciendo en el sur de Europa y recordaba que el pasado año más de 60.000 inmigrantes llegaron a España de forma irregular, la mayoría a Canarias, lo que supone un 158 por ciento de incremento.

"Hay que actuar para acabar con el negocio de los contrabandistas y contra las mafias que trafican con personas vulnerables de las que muchas mueren en el proceso", advertía la portavoz de lo spopulares en la Comisión Mixta para Unión Europea en el Congreso y en el Senado, convencida de que esta inmigración irregular "es una amenaza real" para Europa, entre otras cosas porque "entran células terroristas" al viejo continente que "ponen en riesgo la seguridad" de los europeos.

"Urge que Europa que actúe y actualice la política de retornos y que refuerce la frontera sur, pero también que habilite medidas excepcionales ante un problema excepcional", apuntaba Mila Marcos, para quien solo de esta forma se podrá controlar esta amenza además de evitar el riesgo de seguridad y humano para los inmigrantes.

"Debemos conseguir una inmigración ordenada y legal que respete los derechos y humanos y la cultura europea, y estamos obligados a defender las fronteras y actuar de manera decidida", finalizaba.