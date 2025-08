Sánchez cosecha otro suspenso

Los fachas del grupo Greco del Consejo de Europa han vuelto a poner en evidencia al campeón mundial de la regeneración democrática y le han dado un bonito suspenso. Por si alguien tiene alguna duda, me refiero a Sánchez, que se sacrifica por nosotros siguiendo en La Moncloa. Es indignante que alguien pueda pensar que lo hace para seguir instalado en esa vida principesca que eclipsa a cualquier multimillonario. Y me imagino que los miembros del Greco serán unos fachas, a pesar de su enorme prestigio y credibilidad, porque lo es cualquiera que le critique. Creo que Exteriores debería negociar para que el Consejo de Europa no utilice el nombre del genial pintor. Por ello, sería mejor que lo denominaran Halley, Kandinsky, Rothko, Klimt, Modigliani o Matisse, que no les suena a los mercenarios sanchistas que forman la guardia de corps del líder carismático. No deben saber qué significa Greco y lo confunden con el pintor. Mi buen amigo el Gran Inquisidor debe estar indignado al comprobar que el Consejo de Europa critica a Sánchez por sus incumplimientos. Como Puente es un sanchista listo y culto, aunque a veces consiga desconcertar con su afición a las redes sociales, debería leerse el informe.

La corrupción que afecta a la familia presidencial, el Gobierno y el partido ha destrozado la imagen de Sánchez y ha hecho saltar por los aires la legislatura. El informe muestra la incoherencia gubernamental, así como su incapacidad de realizar las reformas que permitirían impedir que personajes como Ábalos, Cerdán, Koldo o Leire Díez, más todos los altos cargos afectados, se repitan. Es cierto que el nivel de degradación protagonizado por el sector neandertal del PSOE, encabezado por este cuarteto, aunque en posiciones diferentes, era inimaginable. Es lógico que nuestros socios de la UE contemplen asombrados el esperpento organizado por el sanchismo. Por más que el Gran Inquisidor insista en atacar a los medios de comunicación y haya conseguido eclipsar a Óscar López, que es más sectario que él, la realidad muestra que la corrupción vuelve a ser un grave problema y no es un invento de la fachosfera. Por supuesto, los miembros del Grupo Greco no son unos fachas y sus convicciones democráticas son más sólidas que las de Sánchez y sus mercenarios.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)