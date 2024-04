Morala propone una declaración de condena en el próximo pleno a la agresión al ex alcalde de Ponferrada

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha mostrado su repulsa este viernes a los hechos sucedidos ayer por la tarde frente a la sede del PSOE de la capital berciano, donde se estaba manifestando gente, cuando un hombre zarandeó y agredió al que fuera primer edil de la localidad en la pasada legislatura, el socialista Olegario Ramón.

"La violencia no es el camino hacia nada, no conduce a nada y no resuelve nada,", ha asegurado el popular Morala, quien ha avanzado que va a proponer a todos los grupos políticos que componen la Corporación municipal, que son el PP, Coalición por el Bierzo, PSOE y Vox, que en el próximo Pleno se lea una declaración institucional para condenar estos hechos.

Por último, el regidor desea a Ramón una pronta recuperación de las lesiones que ha sufrido y se “solidariza” con él ante esta situación.

Según parece, el hombre que protagonizó el incidente es uno de los participantes en las concentraciones de protesta que desde hace meses se convocan a las 20.00 horas en las sedes del partido en distintas ciudades.

El propio Olegario tranquilizó rápidamente a los suyos tras sufrir la agresión al asegurar que estaba bien y que sólo tenía una herida en la pierna fruto de las patadas que recibió y un dedo contusionado, "pero nada importante", decía.

La clase política de Castilla y León ha condenado los hechos, desde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasando por el vicepresidente Juan García-Gallardo, el socialista Luis Tudanca o el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. Todos ellos coinciden en condenar enérgicamente lo sucedido y en desear una pronta recuperación al exalcalde.

También los grupos parlamentarios con representación en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León se han sumado este viernes a la condena del PSOE hacia la agresión sufrida por Olegario Ramón.