Mucha calidad y cantidad en la recogida de pistacho en Castilla y León

Buenas expectativas de calidad y cantidad en la recién comenzada campaña de recogida de pistacho en Castilla y León, tanto en tamaño como en sus características organolépticas, favorecido por las positivas condiciones meteorológicas registradas a lo largo de este invierno y primavera y, especialmente, por la ausencia de heladas entre abril y mayo.

Así lo ponen de manifiesto desde la empresa vallisoletana Grupo Pistacyl, que prevé alcanzar en esta temporada las 400 toneladas de pistacho verde, que equivalen a unas 125 toneladas de pistacho seco, lo que supone quintuplicar el volumen de la campaña 2024.

La entrada en producción de nuevas parcelas propias situadas en la provincia de Valladolid y la incorporación en esta campaña de pistacho recogido en otras zonas de Castilla y León, están detrás de este importante incrmento, a lo que hay que sumar el aumento también del rendimiento de los árboles pistacheros.

Una mejora que el Grupo Pistacyl está consiguiendo a través de los diferentes proyectos de investigación e innovación que ha venido desarrollando desde sus orígenes en colaboración con organismos como el CDTI, Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) o la Universidad de Valladolid.

"Hemos logrado optimizar la producción y la calidad del pistacho gracias también al empleo de las últimas tecnologías y la agricultura de precisión para conseguir una mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos", apuntan dede la empresa.

Con este volumen de pistacho, Grupo Pistacyl se mantiene como la “principal” empresa productora de Castilla y León. La firma vallisoletana dispone actualmente de 70 hectáreas con alrededor de 15.000 árboles pistacheros distribuidos en varias fincas situadas en las localidades vallisoletanas de Pozal de Gallinas, Moraleja de las Panaderas y Fresno el Viejo, y su objetivo es seguir ampliando la superficie de cultivo en próximos ejercicios.

Alto valor nutricional

Grupo Pistacyl también elabora pasta de pistacho o el primer aceite de pistacho de Castilla y León, un producto de “alto valor” nutricional, cien por cien natural y con unas “excelentes” propiedades para su uso gastronómico.

Igualmente, se trata de la primera empresa en comercialización del pistacho al natural, sin ningún tipo de tueste, sal o cualquier otro añadido, conservando así todas sus propiedades nutricionales.

Desde el año 2021, distribuye su pistacho envasado y a granel a través de diferentes puntos de venta del territorio nacional, como los supermercados El Corte Inglés, Carrefour, Agropal y Casa Elías, y también a través de la tienda online de Tierra de Sabor.

En 2022 inició la exportación de pistacho a Irlanda, Francia, Portugal e Italia y desde entonces ha establecido contactos comerciales para vender su pistacho en otros mercados exteriores como Japón, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, USA, India y América del Sur.

Su previsión es llegar a exportar el 50 por ciento de su producción, principalmente a Europa.