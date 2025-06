La nueva Fundación Caja Rural de Soria echará a andar en octubre o noviembre

La directora de la Cátedra de Innovación y Conocimiento y profesora de la Universidad de Valladolid, Blanca García, afronta el reto de liderar la Fundación Caja Rural de Soria, que asumirá las labores de las fundaciones Científica y Soriactiva; llevará a efecto los acuerdos de corte social y educativo que la propia entidad lidera; y aglutinará también la acción de la Cátedra de Conocimiento e Innovación. La nueva entidad echará a andar en octubre o noviembre y hasta ese momento serán las dos fundaciones y la cátedra las que sigan trabajando de manera autónoma.

Blanca García señaló a Ical que todavía está en fase de desarrollo de la entidad, es decir, que se están redactando los estatutos de la entidad, que marcarán la gobernanza de la entidad y la definición del proyecto con la que se pretende garantizar la transparencia de todo aquello que se lleve a cabo. Paralelamente, se disolverán las dos fundaciones actuales, que dirigían el doctor Juan Manuel Ruiz Liso y Anselmo García y se nombrará un nuevo patronazgo.

Asimismo, también se dotará de una “financiación íntegra” a la Cátedra de Innovación y Conocimiento que forma parte de la Universidad de Valladolid pero que es sufragada por Caja Rural de Soria y que formará parte de la Fundación Caja Rural de Soria.

La nueva entidad trabajará en varias áreas o vertientes. La primera, denominada ‘Impulso Territorial’ se encargará de asumir los proyectos de Soriactiva; la segunda, heredera de la Fundación Científica, centrará su actividad en lo realizado durante 25 años por la entidad y estará relacionado con la ‘Salud y el Bienestar'; la cuarta ,que abordará los aspectos de la Cátedra; y la última, englobará la acción social y desarrollar los proyectos propios de la caja para ayudar a la integración social y colectivos desfavorecidos.

En cada una estas áreas la Fundación pondrá una persona responsable, especialista en los contenidos a desarrollar. “Partiendo de esto pretendemos que la Fundación vaya evolucionando como una lluvia fina. De momento, estamos construyendo todo esto, que es un gran reto ya en sí mismo.Vamos a heredar todo aquello que se ha venido haciendo. Entonces, lo que funciona no lo vamos a cambiar y lo que no funciona, si es que hay algo que no funciona, pues tendremos que rediseñarlo”, resaltó.

El área de Soriactiva, es decir, la de Impulso Territorial, tendrá como director a José Miguel Encabo, que ya trabaja, según Blanca García, con Anselmo García, actual director de la Fundación Soria Activa, para hacerse cargo de la dirección de esta parte.

Respecto a la Cátedra la línea que se desarrollará será “totalmente continuista”, ya que “funciona” yel Campus Duques de Soria es “muy receptivo” a todas las acciones que se realizan.

La Fundación se nutrirá del Fondo de Educación y Promoción, es decir, de los beneficios que tiene la entidad y sumará nuevos fondos en el momento que asuma otros compromisos. La Cátedra, recibía hasta 33.000 euros anuales y en el próximo ejercicio el compromiso aumentado iban a ser 45.000 euros. “La nueva Fundación tiene un logotipo que es, heredado el logotipo de la Fundación Soriactiva, con un rediseñado para diferenciar cada una de estas cuatro áreas de trabajo por colores”, detalló.

Por último, la directora aseguró que la Fundación Caja Rural tejerá alianzas con otrasinstituciones como la Uva y entidades para luchar contra la despoblación, retener talento o apoyar al turismo gastronómico y, especialmente, al sector primario y a la sostenibilidad ambiental.