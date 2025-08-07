¿Calor? La Aemet avisa que lo peor está por venir durante el fin de semana en estas zonas de Castilla y León

España, en general, y Castilla y León, se asan. La ola de calor empieza a agotar la paciencia de mucha gente que ya no aguanta más las temperaturas tan elevadas que se están registrando, cercanas a los 40 grados en buena parte de la comunidad e incluso superiores, como en la provincia de Zamora, Ávila o Salamanca. Ademásm hay que sumar las noches tropicales con los termómetros rozando los 20 grados, salvo algún oasis como el Puerto del Pico abulense, donde la madrugada del miércoles al jueves alcanzó los 7,5 grados.

Una situación que lejos de amainar parece que va a seguir al menos hasta el martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Protección Civil mantiene alertas en 13 comunidades e insiste en hidratación constante, evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y 18:00 horas, y extremar la vigilancia con niños, ancianos y enfermos crónicos. Además, ha pedido a la población que limite la exposición al sol y se mantenga en lugares bien ventilados, que ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales como, por ejemplo, las frutas y hortalizas, y que beba frecuentemente agua o líquidos.

También aconseja que la gente se vista con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, que se eviten ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, que se preste mayor atención a los niños, las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas, y que se tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

La predicción de la Aemet para este jueves habla de que el día amanecerá poco nuboso con nubosidad de evolución y sin descartar chubascos dispersos con tormenta por la tarde, más probables en el extremo suroeste. Temperaturas sin cambios. Vientos del sur y suroeste o variables, flojos, con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

Las nueve provincias de la comunidad se encuentran en aviso amarillo o naranja por elevadas temperaturas por encima de los 35 grados durante las horas centrales del día, aunque en la provincia de Ávila hay que sumar otra alerta por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes vientos en la el sur de la provincia, por la zona de Sotilla de La Adrada.

El fin de semana se prevé una nueva vuelta de tuercas con temperaturas nuevamente por encima de los 40 grados en buena parte de la comunidad, pero suben especialmente las mínimas que superarán los 20 grados en todas las provincias salvo en la de Burgos, que se quedará en 16 de mínima.