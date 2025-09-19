Oferta de ecoturismo, vendimia y enología, fiestas patronales y tradiciones aparecen entre los atractivos de la agenda del fin de semana en la provincia

La feria de ecoturismo Naturcyl será una de las grandes citas que van a tener detrás a la Diputación de Segovia a lo largo de este fin de semana. Será en el Real Sitio de San Ildefonso, y se integra en un abanico de posibilidades en el que también aparece la Feria de la Tradición de Arcones, así como varias actividades impulsadas por la institución provincial en Garcillán, Muñoveros, Valtiendas, El Guijar o Cabanillas del Monte. En paralelo, aún se cuentan ejemplos de localidades que celebran sus fiestas patronales, con ejemplos como Riaza, El Espinar, Garcillán o Nava de la Asunción. El calendario se amplía con rutas guiadas en la Sierra de Guadarrama, teatro en Cuéllar, la carrera pedestre de Espirdo y actuaciones del ciclo Otoños con Pulso en Aldehuela del Codonal y Muñopedro.

De esta manera, Naturcyl, que se celebra del viernes 19 al domingo 21 en el Real Campo de Polo del Real Sitio de San Ildefonso, reunirá durante tres jornadas a profesionales y aficionados del ecoturismo. La Diputación de Segovia tendrá un papel protagonista a través de Turismo de la Provincia de Segovia, con iniciativas como el curso sobre el Gran Eclipse de 2026 y talleres de astroturismo. Igualmente, la marca Alimentos de Segovia ofrecerá talleres y catas de productores locales en un espacio propio. Este evento, con horario de 10:30 a 19:30 horas, se ha consolidado como el mayor evento de ecoturismo de Castilla y León.

La música y las artes escénicas tendrán también un hueco destacado. En Garcillán, que continúa con sus fiestas patronales, se celebrará este viernes a las 20:00 horas el recital titulado ‘España y el mundo: canciones tradicionales’, del ciclo 921 Distrito Musical, en el que también está presente la Diputación. Además, el programa divulgativo Acueducto del Saber, igualmente impulsado por la institución provincial, llega también el viernes a Muñoveros, con una charla sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural. En Cuéllar, la compañía La Quimera de Plástico llevará a escena ‘Sinceridad’, el sábado a las 20:00 horas, en la sala Alfonsa de la Torre, dentro del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Homenaje a las danzas rituales

En un traslado hacia el nordeste del territorio provincial, en Arcones la Diputación impulsa la II Feria de la Tradición, dedicada a las danzas rituales. La programación incluye feria de artesanos, la conferencia de la investigadora Fuencisla Álvarez – el sábado a las 17:30 horas-, un taller infantil -el domingo, a las 12:00 horas- y ambientación musical -el domingo, a las 13:30 horas-, en una cita que busca recuperar y realzar el patrimonio cultural inmaterial serrano.

El fin de semana contará también con celebraciones populares. Riaza continúa sus fiestas patronales, con encierros, conciertos y actividades populares, mientras que El Espinar prosigue honrando al Santísimo Cristo del Caloco. En Cuéllar, fecha la de este domingo marcada en rojo en el calendario por la tradicional romería del Henar, que este año coincide, además, con las celebraciones del Henarillo. En Estebanvela, los vecinos se reunirán el sábado en la tradicional Romería del Padre Eterno, una de las celebraciones más arraigadas del municipio.

La gastronomía tendrá una presencia muy especial de la mano de Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación. El sábado, en Valtiendas, la Caravana de Alimentos de Segovia hará parada con la Feria de la Vendimia, que incluirá mercado de productores locales y, a partir de las 18:00 horas, una cata de vino natural en el Ayuntamiento. Ese mismo día se celebrarán a las 18:00 horas una cata de jamón en El Guijar y una cata de patés ibéricos en el Esquileo de Cabanillas del Monte (Torrecaballeros). Todas ellas son propuestas que respaldan la calidad agroalimentaria provincial.

La cultura popular también se verá representada en Valdeprados, con el ciclo ‘Lo aprendí de los abuelos’, que ofrecerá el sábado a las 20:00 horas en el Salón municipal el espectáculo ‘Topónimos. ¡Súbete al carro! de los abuelos’, una propuesta de la institución provincial que combina música, narración y tradición oral. Y el ciclo Otoños con Pulso recalará este fin de semana en dos localidades: el sábado en Aldehuela del Codonal (18:00 horas, en el Centro de la Asociación), con la Rondalla La Cuesta de Zamarramala; y el domingo en Muñopedro (18:00 horas, en la Plaza Mayor), con la Rondalla Taller Cultural de Fuentepelayo.

La naturaleza volverá a ser protagonista con las propuestas del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), dependiente del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El domingo será el turno de la excursión didáctica ‘Los paisajes de las cumbres del Guadarrama’, con salida a las 9:30 horas desde el Puerto de Cotos. Una actividad que permitirá reconocer los efectos del cambio global en el paisaje de alta montaña.

También citas deportivas

El deporte también tendrá su cuota de protagonismo y el domingo, en Espirdo, está programada la carrera pedestre ‘Descubre el Camino’, incluida en el XIX Circuito Provincial de Carreras Pedestres de la Diputación, con salida a las 10:00 horas. Y para los aficionados a la montaña, la Fundación Caja Rural propone la ruta ‘De La Granja a Rascafría por el Reventón’, con salida en autobús a las 9:00 horas desde la plaza de toros portátil de La Granja.