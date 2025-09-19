Espectacular tormenta de lluvia y granizo en Valladolid que obliga a cortar calles y provoca inundaciones

La fuerte tormenta de lluvia y granizo que está cayendo sobre Valladolid desde las 17.00 horas ha obligado a la Policía Local a cortar varias calles al tráfico, como la confluencia de José Acosta con la avenida de Salamanca. Además, ha provocado inundaciones en algunas vías, así como en garajes ya también han caído ramas en varios puntos.

Espectacular tromba de agua caída en Valladolid Miriam Chacón/Ical

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha gestionado más de veinticinco emergencias vinculadas con la tormenta registrada este viernes por la tarde en Valladolid, sin que se hayan producido heridos.

La mayoría de las emergencias gestionadas han tenido que ver con obstáculos en la calzada y otros riesgos para a circulación de vehículos, sobre todo balsas de agua y ramas, han informado fuentes del 112.

Este Servicio ha precisado que ha avisado a los organismos correspondientes y ha especificado que cuatro de los incidentes se han debido a inundaciones en las calles Oriental, Platerías, Paseo Arco de Ladrillo y Cañada Real, además de gestionar algunas filtraciones de agua.